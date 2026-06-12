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Deportes Primera Amateur |

otra divisional que no para

Primera Amateur: detalles de la séptima fecha del torneo inicial

Pese a la disputa del Mundial, la actividad correspondiente a la Primera Amateur no cesa y entre sábado y domingo tendrá lugar una nueva fecha.

Se juega la séptima fecha de la Primera Amateur.

Se juega la séptima fecha de la Primera Amateur.

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Otra de las ligas que no para pese al Mundial, es la Primera Amateur del fútbol uruguayo, que entre sábado y domingo tendrá la disputa de la séptima fecha del torneo inicial en el que lentamente van tomando forma los equipos que jugarán las fases finales. Mar de Fondo y Salto tendrán fecha libre.

En la serie A, el cruce destacado lo protagonizarán Deustcher y Rocha, líder y uno de sus principales seguidores. El otro escolta, Rampla Juniors estará enfrentando a Bella Vista en un partido entre dos históricos de nuestro fútbol.

En la serie B que tiene dos líderes, Lito se medirá ante Durazno que lucha por un lugar en las fases finales, mientras que el Deportivo LSM recibirá a Potencia. El escolta de ambos, Artigas, chocará ante Parque del Plata.

Finalmente, la serie C también tiene dos líderes pero una gran paridad respecto a sus perseguidores. Terremoto enfrentará a Huracán Buceo, mientras que Sud América recibirá a uno de sus escoltas, Los Gorriones. Hablando de escoltas, destaca el choque entre Bella Italia y Deportivo Colonia, dos equipos que están dos puntos por debajo del liderazgo.

La séptima fecha de la Primera Amateur

Serie A

Deutscher vs Rocha

  • Sábado 13 de junio - 15:00
  • José Pedro Damiani

Los Halcones vs Alto Perú

  • Domingo 14 de junio - 10:00
  • Parque Huracán

Frontera Rivera vs Deportivo Italiano

  • Domingo 14 de junio - 15:00
  • Parque Huracán

Bella Vista vs Rampla Juniors

  • Domingo 14 de junio - 15:30
  • José Nasazzi

Serie B

Salus vs Canadian

  • Sábado 13 de junio - 10:00
  • José Pedro Damiani

Deportivo LSM vs Potencia

  • Sábado 13 de junio - 10:00
  • Ciudad Deportiva LSM

Artigas vs Parque del Plata

  • Sábado 13 de junio - 16:00
  • Estadio Matías González

Lito vs Durazno

  • Domingo 14 de junio - 10:00
  • Parque ANCAP

Platense vs Basañez

  • Domingo 14 de junio - 16:00
  • José Pedro Damiani

Serie C

Bella Italia vs Deportivo Colonia

  • Sábado 13 de junio - 15:00
  • Estadio Emilio "Tito" López

Terremoto vs Huracán Buceo

  • Sábado 13 de junio - 19:30
  • José Pedro Damiani

Sud América vs Los Gorriones

  • Domingo 14 de junio - 10:30
  • Parque Palermo

Villa Teresa vs Villa Española

  • Domingo 14 de junio - 15:00
  • Parque ANCAP

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