Primera Amateur: detalles de la séptima fecha del torneo inicial

Finalmente, la serie C también tiene dos líderes pero una gran paridad respecto a sus perseguidores. Terremoto enfrentará a Huracán Buceo, mientras que Sud América recibirá a uno de sus escoltas, Los Gorriones. Hablando de escoltas, destaca el choque entre Bella Italia y Deportivo Colonia, dos equipos que están dos puntos por debajo del liderazgo.
La séptima fecha de la Primera Amateur
Serie A
Deutscher vs Rocha
- Sábado 13 de junio - 15:00
- José Pedro Damiani
Los Halcones vs Alto Perú
- Domingo 14 de junio - 10:00
- Parque Huracán
Frontera Rivera vs Deportivo Italiano
- Domingo 14 de junio - 15:00
- Parque Huracán
Bella Vista vs Rampla Juniors
- Domingo 14 de junio - 15:30
- José Nasazzi
Serie B
Salus vs Canadian
- Sábado 13 de junio - 10:00
- José Pedro Damiani
Deportivo LSM vs Potencia
- Sábado 13 de junio - 10:00
- Ciudad Deportiva LSM
Artigas vs Parque del Plata
- Sábado 13 de junio - 16:00
- Estadio Matías González
Lito vs Durazno
- Domingo 14 de junio - 10:00
- Parque ANCAP
Platense vs Basañez
- Domingo 14 de junio - 16:00
- José Pedro Damiani
Serie C
Bella Italia vs Deportivo Colonia
- Sábado 13 de junio - 15:00
- Estadio Emilio "Tito" López
Terremoto vs Huracán Buceo
- Sábado 13 de junio - 19:30
- José Pedro Damiani
Sud América vs Los Gorriones
- Domingo 14 de junio - 10:30
- Parque Palermo
Villa Teresa vs Villa Española
- Domingo 14 de junio - 15:00
- Parque ANCAP