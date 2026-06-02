Esta tarde, desde las 19:30 horas, se va a estar cerrando la quinta fecha del torneo inicial de la Primera Amateur, cuando Terremoto reciba en el Estadio José Pedro Damiani a Sud América. Ambos equipos, en caso de ganar, pasarán a ser líderes en solitario de su serie.
se cierra una nueva fecha
Con un choque por la punta se cierra la fecha 5 de la Primera Amateur
Terremoto recibirá a Sud América en el Estadio José Pedro Damiani, encuentro que bajará el telón a una nueva fecha de la Primera Amateur.