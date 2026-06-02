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Deportes Primera Amateur |

se cierra una nueva fecha

Con un choque por la punta se cierra la fecha 5 de la Primera Amateur

Terremoto recibirá a Sud América en el Estadio José Pedro Damiani, encuentro que bajará el telón a una nueva fecha de la Primera Amateur.

Con un choque por la punta se cierra la fecha 5 de la Primera Amateur

Con un choque por la punta se cierra la fecha 5 de la Primera Amateur

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Esta tarde, desde las 19:30 horas, se va a estar cerrando la quinta fecha del torneo inicial de la Primera Amateur, cuando Terremoto reciba en el Estadio José Pedro Damiani a Sud América. Ambos equipos, en caso de ganar, pasarán a ser líderes en solitario de su serie.

En cuanto a los resultados, lo más destacado fue la gran victoria de Deustcher ante Bella Vista, que lo deja junto a Rocha como los únicos líderes de la serie A con puntaje perfecto. Rampla Juniors igualó y quedó relegado al tercer lugar.

En la serie B, Lito igualó y de esta manera perdió el liderazgo en solitario ya que ahora comparte punta con Deportivo LSM que venció a Platense. Los siguen Artigas y Salus con uno y dos puntos por debajo, respectivamente.

Finalmente, la serie C de la Primera Amateur, aún no se ha cerrado. Deportivo Colonia goleó y es, momentáneamente, el líder. Pero este lugar lo puede perder a manos de Sud América o Terremoto que juegan esta noche y están a uno y dos puntos de distancia.

La quinta fecha de la Primera Amateur

Serie A

  • Deustcher 2-0 Bella Vista
  • Mar de Fondo 4-0 Alto Perú
  • Frontera Rivera 2-1 Los Halcones
  • Deportivo Italiano 1-1 Rampla Juniors

Serie B

  • Parque del Plata 0-3 Basañez
  • Salus 1-1 Lito
  • Potencia 2-1 Durazno
  • Deportivo LSM 1-0 Platense
  • Artigas 1-0 Canadian

Serie C

  • Salto 0-1 Los Gorriones
  • Huracán Buceo 1-4 Deportivo Colonia
  • Villa Teresa 0-1 Bella Italia
  • 19:30 - Terremoto vs Sud América

Posiciones Primera Amateur

Serie A

  1. Deutscher - 15
  2. Rocha - 15
  3. Rampla Juniors - 13
  4. Bella Vista - 12
  5. Mar de Fondo - 9
  6. Deportivo Italiano - 4
  7. Frontera Rivera - 3
  8. Alto Perú - 3
  9. Los Halcones - 0

Serie B

  1. Lito - 11
  2. Deportivo LSM - 11
  3. Artigas - 10
  4. Salus - 9
  5. Durazno - 6
  6. Platense - 6
  7. Basañez - 6
  8. Parque del Plata - 5
  9. Canadian - 3
  10. Potencia - 3

Serie C

  1. Deportivo Colonia - 10
  2. Sud América - 9 (-1)
  3. Los Gorriones - 9
  4. Terremoto - 8 (-1)
  5. Bella Italia - 7
  6. Salto - 4
  7. Huracán Buceo - 4
  8. Villa Española - 3
  9. Villa Teresa - 0

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