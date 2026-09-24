Pese al momento deportivo que atraviesa, Progreso crece a nivel de infraestructura. En las últimas horas hicieron oficiales los nuevos proyectos de obras tanto para el Parque Paladino como para los alrededores del estadio, financiados por ingresos de la AUF y los derechos de televisación.
El gaucho crece
Progreso presentó importante proyecto para el Paladino: más aforo y luminaria LED
Las nuevas obras presentadas por Progreso, serán financiadas por ingresos de la AUF y el nuevo contrato por los derechos de televisación.