Progreso presentó importante proyecto para el Paladino: más aforo y luminaria LED

Estas obras, según informó el club, serán financiadas por los fondos aprobados por la AUF correspondientes al nuevo contrato de derechos de TV y a los fondos obtenidos por haber ganado la Copa de la Liga 2026.

Nuevo complejo deportivo

Con financiamiento del Programa de Desarrollo de la AUF, el equipo de La Teja buscará la adquisición de un terreno propio para el club, dónde crearán un nuevo complejo deportivo.

Buscarán crear canchas e infraestructura que tenga como objetivo el desarrollo y preparación de todas las categorías.