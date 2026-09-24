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Deportes

El gaucho crece

Progreso presentó importante proyecto para el Paladino: más aforo y luminaria LED

Las nuevas obras presentadas por Progreso, serán financiadas por ingresos de la AUF y el nuevo contrato por los derechos de televisación.

Progreso presentó proyecto de obras para el Paladino.

Progreso presentó proyecto de obras para el Paladino.
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Pese al momento deportivo que atraviesa, Progreso crece a nivel de infraestructura. En las últimas horas hicieron oficiales los nuevos proyectos de obras tanto para el Parque Paladino como para los alrededores del estadio, financiados por ingresos de la AUF y los derechos de televisación.

La obra más importante estará en el Parque Paladino en dónde se ampliará el aforo del mismo con el objetivo de poder recibir a los grandes, además de instalar un sistema de luces LED. Estas serán 4 torres de 25 metros, aprobadas para competiciones locales y con posibilidad de ampliar según la normativa de Conmebol.

Además se construirá un Gimnasio cerrado, un espacio exterior de activación, oficinas con vistas a la cancha y se adecuarán los vestuarios con obras complementarias.

Estas obras, según informó el club, serán financiadas por los fondos aprobados por la AUF correspondientes al nuevo contrato de derechos de TV y a los fondos obtenidos por haber ganado la Copa de la Liga 2026.

Nuevo complejo deportivo

Con financiamiento del Programa de Desarrollo de la AUF, el equipo de La Teja buscará la adquisición de un terreno propio para el club, dónde crearán un nuevo complejo deportivo.

Buscarán crear canchas e infraestructura que tenga como objetivo el desarrollo y preparación de todas las categorías.

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