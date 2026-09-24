En el marco de un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Ing. Pablo Genta, expuso los logros y las metas estratégicas del organismo para el quinquenio 2025-2029, haciendo especial hincapié en la necesidad de asegurar la previsibilidad y la continuidad operativa del sistema portuario.
Diálogo y acuerdos
ANP llama a un acuerdo por servicios mínimos y guardias gremiales para la continuidad operativa en los puertos
La ANP propuso instalar un ámbito de diálogo con empresas y sindicatos para garantizar la previsibilidad operativa frente a eventuales conflictos.