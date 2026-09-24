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Política ANP | acuerdo |

Diálogo y acuerdos

ANP llama a un acuerdo por servicios mínimos y guardias gremiales para la continuidad operativa en los puertos

La ANP propuso instalar un ámbito de diálogo con empresas y sindicatos para garantizar la previsibilidad operativa frente a eventuales conflictos.

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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Ing. Pablo Genta, expuso los logros y las metas estratégicas del organismo para el quinquenio 2025-2029, haciendo especial hincapié en la necesidad de asegurar la previsibilidad y la continuidad operativa del sistema portuario.

Genta destacó que la infraestructura portuaria es determinante para la economía nacional y el comercio exterior, al canalizar el 62% del valor de las exportaciones del país a través de Montevideo y Nueva Palmira, conectar a casi tres millones de pasajeros anualmente y generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

«Esto le impone a la ANP la necesidad de tomar decisiones y ejecutar acciones para impulsar el desarrollo del Uruguay y avanzar hacia un protagonismo sólido en la región, con puertos más eficientes, competitivos y sostenibles», afirmó el jerarca.

Continuidad operativa y diálogo con el sector

Ante los riesgos que representan las paralizaciones del servicio —las cuales generan sobrecostos, distorsiones y eventuales cancelaciones de escalas marítimas—, el titular de la ANP convocó formalmente a abrir un ámbito de negociación que incluya a empresas, sindicatos y actores del sector.

El objetivo de esta propuesta es consensuar los servicios mínimos y las guardias gremiales necesarias para sostener las actividades clave ante eventuales escenarios de conflicto. Según argumentan desde la ANP, la meta es conciliar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga de los trabajadores con los derechos fundamentales de los usuarios y de la sociedad, considerando al sistema portuario como un servicio público esencial.

Ejes estratégicos para el período 2025-2029

Durante su intervención, el jerarca detalló que el plan de gestión para el quinquenio fue elaborado en consulta con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), contando con la aprobación del Directorio de la ANP en julio de 2025.

(Con información de ANP)

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