ANP llama a un acuerdo por servicios mínimos y guardias gremiales para la continuidad operativa en los puertos

El objetivo de esta propuesta es consensuar los servicios mínimos y las guardias gremiales necesarias para sostener las actividades clave ante eventuales escenarios de conflicto. Según argumentan desde la ANP, la meta es conciliar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga de los trabajadores con los derechos fundamentales de los usuarios y de la sociedad, considerando al sistema portuario como un servicio público esencial.

Ejes estratégicos para el período 2025-2029

Durante su intervención, el jerarca detalló que el plan de gestión para el quinquenio fue elaborado en consulta con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), contando con la aprobación del Directorio de la ANP en julio de 2025.

(Con información de ANP)