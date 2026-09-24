Siguen las acusaciones contra Julio Fuentes: ex gerente deportivo denunció discriminación y racismo

“Cuando llegó fue todo medio traumático, empezó a cuestionar jugadores sin conocerlos y cosas que rozaban lo absurdo y lo ridículo”. Pero lo más grave fue que en un momento le cuestionó haber contratado un golero negro porque “trae mala suerte”.

“Tuvo problemas con todo el mundo. El fisioterapueta y el preparador físico renunciaron a una semana de empezar el campeonato por problemas con él y tuve que ir a convencerlos para que volvieran”, agregó.

Jonatan Dearte reveló que la dirigencia del Puntarenas FC lo echó de su cargo y en la reunión que tuvo con el dueño, “lo único que me cuestionó fue haber llevado a Julio Fuentes al club”.

Su corta estancia en Costa Rica rodeada de problemas

Julio Fuentes fue cesado al quinto partido oficial, haciéndolo sin haber podido sumar victorias. “Ya en la pretemporada estaba todo por explotar pero no podía echar un entrenador en el medio de la pretemporada”, contó Jonatan Dearte.

Su estancia estuvo marcada además, por comentarios hirientes hacia los futbolistas. Según contó quien fue el director deportivo, en una práctica uno de los zagueros hizo mal un despeje lo que llevó a que el entrenador le gritara y le preguntara si él era titular la temporada anterior. Ante su respuesta positiva, Dearte contó que Fuentes le respondió “‘con razón se comieron 70 goles, usted no puede jugar al fútbol’”.

Pero esta no fue la única situación. Dearte contó que el equipo fue a buscar un lateral izquierdo costarricense que estaba jugando en Europa por el cuál el club hizo “un esfuerzo grande”. Sin embargo, “lo puso el primer partido y nunca más. Decía que era un maricón porque se cambiaba mirándose al espejo y que él jugaba con hombres, no con maricones”, reveló.