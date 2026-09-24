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Deportes Juegos Odesur |

el atletismo, imparable

Histórico: Uruguay logró su segunda mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur

Con 14 medallas de oro y 42 preseas en total, superó lo hecho en Lima 1990 siendo la segunda mejor actuación de Uruguay en los Juegos Odesur.

Soca y Catrofe, dos nuevas medallas para Uruguay en los Juegos Odesur.

Soca y Catrofe, dos nuevas medallas para Uruguay en los Juegos Odesur.

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Sigue creciendo el medallero de la delegación uruguaya en los Juegos Odesur que se aproximan a su cierre. Esta jornada, la nota volvió a estar en el atletismo dónde se consiguió una medalla de oro y tres preseas de plata. Es la segunda mejor actuación de Uruguay en lo historia de estos juegos.

En una jornada para encuadrar, Valentín Soca se trepó a lo más alto del podio al conseguir la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros. La plata en esta misma competencia fue para el uruguayo Santiago Catrofe.

Pero las medallas en atletismo no quedaron ahí. Débora Rodríguez se quedó con la plata en la prueba de los 800 metros, mientras que Emiliano Lasa fue segundo en salto largo.

Además de estas cuatro consagratorias, en la jornada de este jueves, Leonella Acosta fue bronce en Frontball, que se suma a esa misma presea que obtuvo en la tarde del miércoles María Sara Grippoli en Taekwondo hasta 49 kilos.

Segunda mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur

Con estas nuevas consagraciones, Uruguay superó su actuación en la edición de 1990 en Lima, confirmado que hasta el momento la segunda mejor actuación de nuestro país en la historia de los Juegos Odesur.

Hasta el momentos, y con dos jornadas por delante, los atletas celeste consiguieron 42 medallas, siendo 14 de oro, superando a la actuación en Lima dónde habían sido 41 medallas totales y 13 de oro.

La mejor actuación histórica de nuestro país fue en Santiago 1986 dónde se cosecharon 17 oros y 51 medallas totales. Si bien parece algo lejano de alcanzar, todavía se está en carrera para poder superar el récord.

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