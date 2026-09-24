Sigue creciendo el medallero de la delegación uruguaya en los Juegos Odesur que se aproximan a su cierre. Esta jornada, la nota volvió a estar en el atletismo dónde se consiguió una medalla de oro y tres preseas de plata. Es la segunda mejor actuación de Uruguay en lo historia de estos juegos.
el atletismo, imparable
Histórico: Uruguay logró su segunda mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur
Con 14 medallas de oro y 42 preseas en total, superó lo hecho en Lima 1990 siendo la segunda mejor actuación de Uruguay en los Juegos Odesur.