Histórico: Uruguay logró su segunda mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur

Además de estas cuatro consagratorias, en la jornada de este jueves, Leonella Acosta fue bronce en Frontball, que se suma a esa misma presea que obtuvo en la tarde del miércoles María Sara Grippoli en Taekwondo hasta 49 kilos.

Segunda mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur

Con estas nuevas consagraciones, Uruguay superó su actuación en la edición de 1990 en Lima, confirmado que hasta el momento la segunda mejor actuación de nuestro país en la historia de los Juegos Odesur.

Hasta el momentos, y con dos jornadas por delante, los atletas celeste consiguieron 42 medallas, siendo 14 de oro, superando a la actuación en Lima dónde habían sido 41 medallas totales y 13 de oro.

La mejor actuación histórica de nuestro país fue en Santiago 1986 dónde se cosecharon 17 oros y 51 medallas totales. Si bien parece algo lejano de alcanzar, todavía se está en carrera para poder superar el récord.