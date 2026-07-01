Peñarol: firmó Arezo, se va Angulo y llega el argentino Jaime

Peñarol, por su parte, llegó a un acuerdo este lunes por la noche sobre las nuevas condiciones contractuales de Matías Arezo, quien pasará a pertenecer en propiedad al Carbonero, que ejecutará la opción de compra.

La compra estaba fijada en US$ 3.500.000 por el 100% de la ficha, aunque Gremio se queda con un 10% de plusvalía. Los pagos serán en tres cuotas anuales, a pagarse la primera en enero de 2027. Sin embargo, al comprarlo antes del 30 de junio, se descuenta lo pagado por el préstamo, por lo que serán US$ 3.100.000. Arezo firmará un nuevo contrato que lo unirá al Aurinegro hasta diciembre de 2029.

Los refuerzos y dos que se van

El equipo dirigido por Diego Aguirre ya sumó a Franco Romero, zaguero de 31 años que llega libre desde Montevideo City Torque y por estas horas llega a Montevideo cedido por River Plate de argentina el extremo Leonel Jaime. Tiene 19 años y llega cedido por el equipo millonario.

Ya se marchó Emanuel Gularte; se acordó en las últimas horas la salida de Franco Escobar, mediante la rescisión de su contrato, y podría haber más salidas.

En las últimas horas se confirmó que el colombiano Luis Miguel Angulo no seguirá en el mirasol. El extremo llegó a mitad de año y Talleres se guardó una clausula de repesca que será ejecutada por estas horas. Angulo no colmó las expectativas en Peñarol a pesar de un buen arranque, se fue quedando y jugó pocos partidos luego de sufrir un par de lesiones.

El jugador no jugará en Talleres, pero continuará su carrera en Argentina ya que hay varios equipos interesados en el colombiano.