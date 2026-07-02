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Deportes Club Atlético Peñarol | Romero |

Dos refuerzos

Llegó Jaime para Peñarol y se definió como "gambeteador y guerrero"

Luego de muchas idas y vueltas Peñarol oficializó la alta de Franco Romero. El ex Nacional llegó para cubrir el lugar que dejó Gularte.

Jaime llegó a Montevideo para jugar en Peñarol.

Jaime llegó a Montevideo para jugar en Peñarol.
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Peñarol acelera su preparación de cara a la vuelta del Torneo Intermedio y tiene novedades. Este miércoles llegó a Montevideo su segunda incorporación para la segunda mitad del año. La primera fue el zaguero Franco Romero, quien firmó contrato con el mirasol y hace algunos días entrena bajo las ordenes de Diego Aguirre. Ahora, se sumó el juvenil Leonel Jaime, extremo argentino de 19 años que llega a préstamo al mirasol.

Jaime debutó en la primera de River Plate argentino el año pasado, de la mano de Marcelo Gallardo, y que en esta temporada jugó en el equipo reserva.

De esta forma, cuando pase los exámenes médicos y se registre el contrato de acuerdo a lo negociado y acordado de palabra, Jaime se transformará en la segunda alta de Peñarol para el segundo semestre del año.

“Cuando me dijeron que venía a Peñarol, dije que sí. No dudé porque es un club muy grande y creo tener la capacidad para jugar acá. Hablaron con mi agente y me lo comunicó. Creo que me venían siguiendo y se dio”, dijo al llegar al Puerto de Montevideo.

“Como equipo y por su historia, lo conozco a Peñarol. Vi varios partidos de la Copa Libertadores. Del Campeonato Uruguayo no llegué a verlo, pero tengo claro que vengo a un club enorme”, dijo Jaime, quien se definió como un jugador “gambeteador y guerrero”. “Juego con el corazón, soy pensante y tengo bastantes cualidades”, afirmó.

Otros refuerzos

El club sigue trabajando en un volante de características ofensivas para suplir la baja que dejó, por lesión, Leonardo Fernández. Entre Diego Aguirre y la Comisión de Pases y Contrataciones se sigue trabajando para cerrar el plantel e ir por la Liga AUF Uruguaya.

Un volante ofrecido fue Jonathan Isasmendi de Cerrito, por quien no hubo avances. Como lateral izquierdo también llegó el ofrecimiento de Benjamín Núñez, de Oriental, otro club de Segunda División Profesional.

Son nombres que quedaron en carpeta pero por los que, de momento, no se avanzó. El que terminará firmando con Peñarol en los próximos días en Jonathan Rodríguez. El delantero floridense estará pronto para el remate de la temporada ya que se viene recuperando de una larga lesión.

En otro orden, Franco Escobar y es probable que Luis Angulo no siga de cara al segundo semestre.

Finalmente, se acordó el nuevo salario de Matías Arezo y Peñarol le comprará un porcentaje de la ficha a Gremio de Porto Alegre.

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