Llegó Jaime para Peñarol y se definió como "gambeteador y guerrero"

“Cuando me dijeron que venía a Peñarol, dije que sí. No dudé porque es un club muy grande y creo tener la capacidad para jugar acá. Hablaron con mi agente y me lo comunicó. Creo que me venían siguiendo y se dio”, dijo al llegar al Puerto de Montevideo.

“Como equipo y por su historia, lo conozco a Peñarol. Vi varios partidos de la Copa Libertadores. Del Campeonato Uruguayo no llegué a verlo, pero tengo claro que vengo a un club enorme”, dijo Jaime, quien se definió como un jugador “gambeteador y guerrero”. “Juego con el corazón, soy pensante y tengo bastantes cualidades”, afirmó.

Otros refuerzos

El club sigue trabajando en un volante de características ofensivas para suplir la baja que dejó, por lesión, Leonardo Fernández. Entre Diego Aguirre y la Comisión de Pases y Contrataciones se sigue trabajando para cerrar el plantel e ir por la Liga AUF Uruguaya.

Un volante ofrecido fue Jonathan Isasmendi de Cerrito, por quien no hubo avances. Como lateral izquierdo también llegó el ofrecimiento de Benjamín Núñez, de Oriental, otro club de Segunda División Profesional.

Son nombres que quedaron en carpeta pero por los que, de momento, no se avanzó. El que terminará firmando con Peñarol en los próximos días en Jonathan Rodríguez. El delantero floridense estará pronto para el remate de la temporada ya que se viene recuperando de una larga lesión.

En otro orden, Franco Escobar y es probable que Luis Angulo no siga de cara al segundo semestre.

Finalmente, se acordó el nuevo salario de Matías Arezo y Peñarol le comprará un porcentaje de la ficha a Gremio de Porto Alegre.