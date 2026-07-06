Caso cerrado: Nacional abrochó otro delantero y va por más

Cómo se hizo el pase de Tiziano

La ingeniería de la operación de la llegada de Tiziano Correa a Nacional se cerró bajo condiciones favorables para la institución del Gran Parque Central.

El atacante llega a filas albas tras desembolsar 150.000 dólares por el 15% de la ficha. Correa aterriza en el equipo de La Blanqueada respaldado por un presente sumamente interesante.

En lo que va de la temporada 2026, el delantero se consolidó como una de las piezas clave en el ataque del conjunto de Cerro Largo, registrando una interesante marca de cinco goles y dos asistencias.

Su movilidad en todo el frente de ataque, potencia y capacidad asociativa fueron los principales argumentos que sedujeron a la dirección deportiva tricolor para ir en busca de su firma. Con esta ficha, Nacional suma una variante joven y con rodaje para pelear en todos los frentes.

Se incorpora Benjamín Núñez

Nacional también incorporó el fin de semana al lateral izquierdo de Oriental de La Paz Benjamín Núñez. Peñarol también estuvo interesado en el futbolista que puede jugar también como carrilero, pero Diego Aguirre lo terminó descartando. El albo pagó 60.000 dólares por el 50% del pase. En nacido en Dolores lleva 6 goles y 3 asistencias en el 2026.

Nacional sigue trabajando en la llegada del argentino Guido Mainero. El delantero de Platense quiere si o si llegar a Nacional. El calamar pretende que se abone la cláusula de rescisión de contrato de 800 mil dólares por la ficha del jugador. Los tricolores en este momento no pueden poner ese dinero y siguen trabajando en alguna solución para que el delantero llegue al tricolor. Desde el club son bastantes optimistas con la llegada de Mainero. Pero todo dependerá de las ganas que tenga Platense de negociar por el jugador.