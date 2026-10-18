Julio Sosa 100: Las Piedras celebrará el legado del Varón del Tango con un gran concierto

Una voz que marcó la historia del tango

Conocido popularmente como el «Varón del Tango», Julio Sosa nació en Las Piedras y alcanzó una enorme popularidad en Buenos Aires durante las décadas de 1950 y 1960. Su voz potente, su presencia escénica y una interpretación de carácter intenso lo convirtieron en uno de los cantores más influyentes de su generación.

Su trayectoria se desarrolló en un período de transformaciones en los gustos musicales, cuando el tango comenzaba a competir con nuevos ritmos y expresiones populares. En ese escenario, Sosa consolidó un estilo propio que contribuyó a sostener la vigencia del género y a acercarlo a nuevas audiencias.

A cien años de su nacimiento, el homenaje propone recuperar esa herencia desde una perspectiva colectiva, con artistas de distintas generaciones y procedencias que mantienen vivo el repertorio y el lenguaje del tango.

Música, patrimonio e identidad local

Uno de los momentos destacados será la presentación de la Orquesta El Arranque junto a músicos uruguayos. La formación contará con Ariel Rodríguez, Rodrigo Beraldi, Ignacio Varchausky, Camilo Ferrero, César Rago, Martín Vázquez, Pablo Jaurena, Abril Farolini, Lucía Touriño, Virginia Rodríguez y Matías Craciún.

La celebración fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura y de interés turístico por el Ministerio de Turismo. Cuenta con la participación de la Dirección Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional de Música (INMUS), la Dirección Nacional de Educación y la Comisión del Bicentenario, además del apoyo de la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe (CIATyC).

En la ciudad que vio nacer a Julio Sosa, el tango será el punto de encuentro entre generaciones y una oportunidad para volver a escuchar la huella de una voz que trascendió fronteras.