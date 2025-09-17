Racing golpeó primero y venció a Vélez Sarsfield por la Libertadores

En un gran partido, Racing se impuso 1-0 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con un tanto de Adrián Martínez. La revancha será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda.
no faltaron las polémicas
