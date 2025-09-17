Racing golpeó primero y venció a Vélez Sarsfield por la Libertadores

El VAR fue protagonista en un par de ocasiones. Primero, al anular un gol de Vélez que habría significado el empate, y luego, al corregir una expulsión en el conjunto de Racing, lo que generó mucho malestar en jugadores y cuerpo técnico del equipo local.

La revancha será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda dónde se definirá quién de los dos sellará su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores

¿Cómo continúa la Copa Libertadores?

La actividad por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores van a continuar este miércoles con el partido entre River Plate y Palmeiras, que comenzará a las 21:30 en el Estadio Monumental. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro del encuentro.