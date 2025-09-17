Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Vélez Sarsfield |

no faltaron las polémicas

Racing golpeó primero y venció a Vélez Sarsfield por la Libertadores

Con gol de Adrián Martínez, Racing se llevó el primer partido de la serie ante los de Liniers y definirán el pasaje a semifinales de la Libertadores como local.

Adrián Martínez le dio el triunfo a Racing ante Vélez.

Adrián Martínez le dio el triunfo a Racing ante Vélez.

 Foto: Libertadores
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un gran partido, Racing se impuso 1-0 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con un tanto de Adrián Martínez. La revancha será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda.

Ambos equipos salieron a la cancha con cautela, buscando imponer su estilo de juego. El primer tiempo fue cerrado, con escasas oportunidades de gol y mucha fricción en el mediocampo. La situación más destacada de la primera mitad fue la expulsión del defensor de Vélez, Lisandro Magallán, a los 43 minutos, por doble amonestación.

El segundo tiempo fue un quiebre. Los dirigidos por Gustavo Costas supieron aprovechar la superioridad numérica y, a los 8 minutos, Adrián "Maravilla" Martínez capitalizó un desborde por la derecha y definió con precisión para poner el 1-0. El gol fue un golpe anímico para Vélez, que a pesar de la desventaja, no bajó los brazos y buscó el empate con coraje.

El VAR fue protagonista en un par de ocasiones. Primero, al anular un gol de Vélez que habría significado el empate, y luego, al corregir una expulsión en el conjunto de Racing, lo que generó mucho malestar en jugadores y cuerpo técnico del equipo local.

La revancha será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda dónde se definirá quién de los dos sellará su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores

¿Cómo continúa la Copa Libertadores?

La actividad por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores van a continuar este miércoles con el partido entre River Plate y Palmeiras, que comenzará a las 21:30 en el Estadio Monumental. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro del encuentro.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar