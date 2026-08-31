Liverpool lidera el Clausura, Racing en lo más alto de la Anual y el descenso va tomando forma

En cuánto al descenso, Progreso dio una bocanada de aire al derrotar a un rival directo, Danubio (que está en caída libre) y complicó al franjeado. Cerro igualó ante Boston River y debido a la goleada de Wanderers ante Central Español, quedó como uno de los tres equipos que hoy perdería la categoría.
La cuarta fecha del Clausura
Resultados
- Wanderers 3-0 Central Español
- Progreso 1-0 Danubio
- Juventud 2-0 Deportivo Maldonado
- Boston River 1-1 Cerro
- Defensor Sporting 1-3 MC Torque
- Peñarol 0-1 Nacional
- Cerro Largo 1-1 Liverpool
- Racing 1-0 Albion
Posiciones Clausura
- Liverpool - 10
- MC Torque - 9 (-1)
- Racing - 8
- Boston River - 8
- Juventud - 7
- Wanderers - 7
- Cerro - 7
- Nacional - 6
- Deportivo Maldonado - 5
- Cerro Largo - 4
- Peñarol - 4 (-1)
- Progreso - 3
- Central Español - 3
- Danubio - 2
- Defensor Sporting - 1
- Albion - 0
Tabla Anual
- Racing - 49
- Peñarol - 47 (-1)
- Deportivo Maldonado - 46
- MC Torque - 44 (-1)
- Wanderers - 42
- Nacional - 41
- Liverpool - 39
- Central Español - 36
- Albion - 34
- Cerro Largo - 32
- Juventud - 30
- Boston River - 30
- Defensor Sporting - 28
- Cerro - 25
- Danubio - 24
- Progreso - 19
Descenso: Progreso 0.921 (58 pts), Danubio 1.063 (67 pts), Cerro 1.127 (71 pts), Wanderers 1.159 (73 pts).