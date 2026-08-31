Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

pasando en limpio la fecha

Liverpool lidera el Clausura, Racing en lo más alto de la Anual y el descenso va tomando forma

MC Torque quedó al acecho en el Clausura y de la Anual, mientras que Progreso y Danubio quedaron en la zona roja y muy complicados.

Liverpool lidera el Clausura.

Liverpool lidera el Clausura.

 Dante Fernández / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El equipo negriazul está en lo más alto del Clausura luego de empatar en Melo ante Cerro Largo. Si bien Liverpool sigue invicto en el torneo, perdió el puntaje perfecto que tenía hasta esta fecha. Un escalón por debajo, y con un partido menos, aparece MC Torque, quien sumó un triunfo muy importante ante Defensor Sporting.

En cuánto al descenso, Progreso dio una bocanada de aire al derrotar a un rival directo, Danubio (que está en caída libre) y complicó al franjeado. Cerro igualó ante Boston River y debido a la goleada de Wanderers ante Central Español, quedó como uno de los tres equipos que hoy perdería la categoría.

La cuarta fecha del Clausura

Resultados

  • Wanderers 3-0 Central Español
  • Progreso 1-0 Danubio
  • Juventud 2-0 Deportivo Maldonado
  • Boston River 1-1 Cerro
  • Defensor Sporting 1-3 MC Torque
  • Peñarol 0-1 Nacional
  • Cerro Largo 1-1 Liverpool
  • Racing 1-0 Albion

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 10
  2. MC Torque - 9 (-1)
  3. Racing - 8
  4. Boston River - 8
  5. Juventud - 7
  6. Wanderers - 7
  7. Cerro - 7
  8. Nacional - 6
  9. Deportivo Maldonado - 5
  10. Cerro Largo - 4
  11. Peñarol - 4 (-1)
  12. Progreso - 3
  13. Central Español - 3
  14. Danubio - 2
  15. Defensor Sporting - 1
  16. Albion - 0

Tabla Anual

  1. Racing - 49
  2. Peñarol - 47 (-1)
  3. Deportivo Maldonado - 46
  4. MC Torque - 44 (-1)
  5. Wanderers - 42
  6. Nacional - 41
  7. Liverpool - 39
  8. Central Español - 36
  9. Albion - 34
  10. Cerro Largo - 32
  11. Juventud - 30
  12. Boston River - 30
  13. Defensor Sporting - 28
  14. Cerro - 25
  15. Danubio - 24
  16. Progreso - 19

Descenso: Progreso 0.921 (58 pts), Danubio 1.063 (67 pts), Cerro 1.127 (71 pts), Wanderers 1.159 (73 pts).

Temas

Te puede interesar