Regreso histórico: Fernando Muslera fue convocado por Bielsa y volverá a vestir la celeste

El histórico golero, que es uno de los futbolistas con más presencias con la celeste, se ilusiona con ser parte del próximo Mundial con Uruguay.

Los amistosos de la selección uruguaya

Uruguay va a estar disputando dos amistosos previos al Mundial. El primero será el próximo viernes 27 de marzo ante Inglaterra, encuentro que se disputará desde las 16:45 en el Wembley Stadium en Londres.

El segundo encuentro será el 31 de marzo, a las 15:30 ante la selección de Argelia. Ese partido tendrá lugar en el Allianz Arena de la ciudad de Turín en Italia.