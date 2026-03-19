Regreso histórico: Fernando Muslera fue convocado por Bielsa y volverá a vestir la celeste

Llegó el primer convocado por Marcelo Bielsa, que integrará el plantel en los amistosos de Uruguay ante Inglaterra y Argelia, Fernando Muslera. El golero ya se hizo presente en el Complejo Celeste, y su presencia marca el regreso de uno de los futbolistas históricos de nuestra selección.
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Luego de cuatro años, Fernando Muslera volverá a vestir la celeste. La convocatoria se hizo oficial luego del partido de Estudiantes ante Gimnasia de Mendoza este miércoles, y el golero llegó a nuestro país en las primeras horas de este jueves.
Fernando Muslera, que atraviesa un gran momento en el equipo de La Plata, disputó su último partido con la selección uruguaya ante Ghana por el Mundial de Catar 2022, y en ese momento se cortó su ciclo con la celeste.
El histórico golero, que es uno de los futbolistas con más presencias con la celeste, se ilusiona con ser parte del próximo Mundial con Uruguay.
Los amistosos de la selección uruguaya
Uruguay va a estar disputando dos amistosos previos al Mundial. El primero será el próximo viernes 27 de marzo ante Inglaterra, encuentro que se disputará desde las 16:45 en el Wembley Stadium en Londres.
El segundo encuentro será el 31 de marzo, a las 15:30 ante la selección de Argelia. Ese partido tendrá lugar en el Allianz Arena de la ciudad de Turín en Italia.