Renunció el protesorero de Defensor Sporting denunciando "falta de trasparencia"

Berriel agregó su preocupación por la falta de publicación de las actas de la Comisión Directiva y "graves irregularidades" en la transferencia de Alan Maturro.

"Considero que estos hechos representan un grave deteriororo de la institucionalidad y un apartamiento de los principios de transparencia, participación y respeto por los órganos de gobiernos que nos comprometimos a defender", agregó.