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Deportes Defensor Sporting |

apuntó contra la conducción

Renunció el protesorero de Defensor Sporting denunciando "falta de trasparencia"

"Se ha privado a la Comisión Directiva de información relevante para el ejercicio de sus funciones", apuntó Berriel, quien renunció a su cargo.

Renunció protesorero de Defensor Sporting.

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Cimbronazo en Defensor Sporting que en las últimas horas sufrió la renuncia de Emiliano Berriel quien se desempeñaba como protesorero del club pero continuará como vocal. En un comunicado criticó fuertemente la conducción del club que está llevando adelante Diego Franzini.

Según el comunicado que fue publicado por el propio Berriel, la renuncia se da por "incumplimiento de compromisos fundamentales" que se tomaron durante la campaña electoral los cuáles fueron "determinantes" para que decidiera tomar el cargo.

"Existe una preocupante falta de transparencia en la conducción del club. Se ha privado a la Comisión Directiva de información relevante para el ejercicio de sus funciones y se toman decisiones sin su consideración", agregó.

Berriel agregó su preocupación por la falta de publicación de las actas de la Comisión Directiva y "graves irregularidades" en la transferencia de Alan Maturro.

"Considero que estos hechos representan un grave deteriororo de la institucionalidad y un apartamiento de los principios de transparencia, participación y respeto por los órganos de gobiernos que nos comprometimos a defender", agregó.

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