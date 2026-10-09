Cimbronazo en Defensor Sporting que en las últimas horas sufrió la renuncia de Emiliano Berriel quien se desempeñaba como protesorero del club pero continuará como vocal. En un comunicado criticó fuertemente la conducción del club que está llevando adelante Diego Franzini.
apuntó contra la conducción
Renunció el protesorero de Defensor Sporting denunciando "falta de trasparencia"
"Se ha privado a la Comisión Directiva de información relevante para el ejercicio de sus funciones", apuntó Berriel, quien renunció a su cargo.