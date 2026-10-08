Marcha por Palestina: exigen destitución de Marcos Israel en la Institución de Derechos Humanos

Tras recordar que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Vecino (Inddhh) creó un grupo de trabajo "bajo el auspicio de su director, Marcos Israel, para proponer alternativas al Parlamento al avance del antisemitismo", reclamaron su destitución inmediata.

"Lo que Marcos Israel y el Comité Central Israelita quieren combatir, criminalizar, judicializar, no es el antisemitismo, el cual repudiamos profundamente, sino las críticas al Estado sionista de Israel por sus políticas de colonización, apartheid, robo, opresión, ocupación, infanticidio y genocidio", afirmaron seguidamente.

Por lo tanto, "exigimos la destitución inmediata de Marcos Israel de su cargo en la Institución Nacional de Derechos Humanos".

Reclamos contra el genocidio

Seguidamente, recordaron que "decenas de organizaciones sociales, entre ellas el Pit-Cnt, presentaron ante la justicia una demanda de investigación sobre la acusación de crímenes de guerra y genocidio contra Ronnie Kaplan, uruguayo israelí, portavoz del ejército israelí, y sobre el cumplimiento de la orden de detención de la Corte Penal Internacional sobre Netanyahu si pisara nuestro territorio". "Ninguna respuesta hubo hasta el momento".

Es por esa razón que exigen que "la Fiscalía nombre ya un fiscal para esa causa".

La demostración culminó con la interpretación, por parte de los músicos Mauricio Ubal y Tabaré Rivero, acompañados por el público, de la canción "A redoblar".