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Sociedad adolescente | matar | homicidio

Cinco años y medio en el Inisa

Adolescente de 17 años fue condenado por matar a otro de 15 jugando a la ruleta rusa

El homicidio del adolescente de 15 años ocurrió el pasado 26 de agosto en el barrio Los Sueños en la zona de Manga (Montevideo) durante la madrugada.

Adolescente mató a otro jugando a la ruleta rusa.

Adolescente mató a otro jugando a la ruleta rusa.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno, representada por la Dra. Astrid Aragone, logró la responsabilización de un adolescente de 17 años como autor de un homicidio especialmente agravado por haber sido cometido en presencia de un menor de edad.

Como consecuencia, se le impuso una medida socioeducativa privativa de libertad de cinco años y seis meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

Detalles del homicidio

El crimen ocurrió el 26 de agosto pasado en las inmediaciones de las calles Ruben Rada y Correguela, en el barrio Los Sueños en la zona de Manga (Montevideo) durante la madrugada, cuando el adolescente, mientras jugaba a la denominada "ruleta rusa", apuntó y disparó contra otro adolescente de 15 años, causándole la muerte.

La víctima fue hallada muerta a una cuadra y media del lugar donde la Policía encontró cerca de 50 casquillos de bala tras una balacera que se registró unas horas antes.

Preocupación en Fiscalía por armas de fuego en manos de adolescentes

La Fiscalía sostuvo que la conducta configuraba un homicidio especialmente agravado, en los términos de los artículos 1, 3, 60 numeral 1, 310 y 311 numeral 5 del Código Penal.

Este caso se inscribe en una realidad que preocupa a la Fiscalía de Adolescentes: el acceso a armas de fuego por parte de adolescentes y la cantidad de jóvenes que las manejan con familiaridad, en muchos casos como parte de la vida cotidiana en sus barrios.

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