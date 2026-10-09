Adolescente de 17 años fue condenado por matar a otro de 15 jugando a la ruleta rusa

La víctima fue hallada muerta a una cuadra y media del lugar donde la Policía encontró cerca de 50 casquillos de bala tras una balacera que se registró unas horas antes.

Preocupación en Fiscalía por armas de fuego en manos de adolescentes

La Fiscalía sostuvo que la conducta configuraba un homicidio especialmente agravado, en los términos de los artículos 1, 3, 60 numeral 1, 310 y 311 numeral 5 del Código Penal.

Este caso se inscribe en una realidad que preocupa a la Fiscalía de Adolescentes: el acceso a armas de fuego por parte de adolescentes y la cantidad de jóvenes que las manejan con familiaridad, en muchos casos como parte de la vida cotidiana en sus barrios.