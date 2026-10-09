La Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno, representada por la Dra. Astrid Aragone, logró la responsabilización de un adolescente de 17 años como autor de un homicidio especialmente agravado por haber sido cometido en presencia de un menor de edad.
Cinco años y medio en el Inisa
Adolescente de 17 años fue condenado por matar a otro de 15 jugando a la ruleta rusa
El homicidio del adolescente de 15 años ocurrió el pasado 26 de agosto en el barrio Los Sueños en la zona de Manga (Montevideo) durante la madrugada.