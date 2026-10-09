Peñarol: Aguirre se inclinaría por el "Indio" Fernández para enfrentar a Progreso

"Indio" Fernández sería titular

Por su parte, Nicolás "Indio" Fernández volverá a estar a la orden al cien por ciento tras no sumar minutos el partido pasado por precaución debido a una pequeña fatiga muscular. En cuanto a las bajas, Franco Romero y Maximiliano Olivera continúan en proceso de recuperación de sus lesiones musculares sufridas ante City Torque, al tiempo que el argentino Gonzalo Gelini sigue al margen por un problema en un tendón.

En cuanto a la alineación, el equipo que se perfila para saltar al campo del Centenario estaría conformado por Washington Aguerre en el arco; Germán Pezzella, Lucas Ferreira y Nahuel Herrera en la zaga; Javier Cabrera, Indio Fernández, Eric Remedi y Thiago Espinosa en el mediocampo; Leandro Umpiérrez como enlace; y la dupla de ataque integrada por Matías Arezo y Leonel Jaime.

De confirmarse esta variante con el ingreso del "Indio" Fernández por Jesús Trindade, el banco de suplentes también sufrirá modificaciones respecto al último encuentro. Eduardo Darias podría ocupar el lugar de Tomás Olase, Abel Hernández ingresaría por Esteban Batista, Luis Angulo ocuparía la plaza de un defensor (entre Ignacio Alegre y Brian Barboza) y Franco "Cepillo" González mantendría su lugar en la nómina tras su gravitante actuación ingresando desde el banco frente a Racing.