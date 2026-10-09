El plantel principal de Peñarol entrenó este jueves bajo las órdenes de Diego Aguirre, quien comenzó a definir el once titular para enfrentar a Progreso este sábado a las 18:30 horas en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Clausura. Si bien el conjunto aurinegro figura como local, deberá cumplir el tercero de sus cuatro partidos de sanción sin poder utilizar el Estadio Campeón del Siglo y sin la presencia de sus hinchas en las tribunas.
Clausura
Peñarol: Aguirre se inclinaría por el "Indio" Fernández para enfrentar a Progreso
Abel Herández y Eduardo Darias recuperados tienen gran chance de integrar el banco de suplente. Ángulo está pronto para volver.