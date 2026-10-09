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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Abel Hernández

Clausura

Peñarol: Aguirre se inclinaría por el "Indio" Fernández para enfrentar a Progreso

Abel Herández y Eduardo Darias recuperados tienen gran chance de integrar el banco de suplente. Ángulo está pronto para volver.

El Indio Nicolás Fernández volvería a la titularidad en Peñarol.

El "Indio" Nicolás Fernández volvería a la titularidad en Peñarol.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El plantel principal de Peñarol entrenó este jueves bajo las órdenes de Diego Aguirre, quien comenzó a definir el once titular para enfrentar a Progreso este sábado a las 18:30 horas en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Clausura. Si bien el conjunto aurinegro figura como local, deberá cumplir el tercero de sus cuatro partidos de sanción sin poder utilizar el Estadio Campeón del Siglo y sin la presencia de sus hinchas en las tribunas.

Para este compromiso, el entrenador contará con importantes novedades en la nómina de convocados tras la recuperación de varios futbolistas. Se destacan los regresos del extremo colombiano Luis Angulo y del volante Eduardo Darias, ambos superadas sus respectivas lesiones musculares. Angulo no sumaba minutos desde el pasado 3 de septiembre en el duelo contra Atenas por Copa AUF Uruguay, mientras que Darias no jugaba desde el 14 de septiembre, cuando fue titular frente a Albion. Asimismo, Diego Laxalt ya acumula diez días trabajando con normalidad luego de la lesión sufrida también ante Atenas, pero no está definido si ingresará en la convocatoria para enfrentar al Gaucho.

Otra de las grandes novedades es la disponibilidad de Abel Hernández. El delantero había sufrido una dolencia en su hombro derecho la semana pasada ante Montevideo City Torque tras ensayar una chilena y recibir el peso de un rival encima, lo que le impidió estar ante Racing. Sin embargo, Aguirre confirmó que el atacante entrenó con normalidad durante la semana y está en perfectas condiciones, aclarando que solo se trató de un susto inicial.

"Indio" Fernández sería titular

Por su parte, Nicolás "Indio" Fernández volverá a estar a la orden al cien por ciento tras no sumar minutos el partido pasado por precaución debido a una pequeña fatiga muscular. En cuanto a las bajas, Franco Romero y Maximiliano Olivera continúan en proceso de recuperación de sus lesiones musculares sufridas ante City Torque, al tiempo que el argentino Gonzalo Gelini sigue al margen por un problema en un tendón.

En cuanto a la alineación, el equipo que se perfila para saltar al campo del Centenario estaría conformado por Washington Aguerre en el arco; Germán Pezzella, Lucas Ferreira y Nahuel Herrera en la zaga; Javier Cabrera, Indio Fernández, Eric Remedi y Thiago Espinosa en el mediocampo; Leandro Umpiérrez como enlace; y la dupla de ataque integrada por Matías Arezo y Leonel Jaime.

De confirmarse esta variante con el ingreso del "Indio" Fernández por Jesús Trindade, el banco de suplentes también sufrirá modificaciones respecto al último encuentro. Eduardo Darias podría ocupar el lugar de Tomás Olase, Abel Hernández ingresaría por Esteban Batista, Luis Angulo ocuparía la plaza de un defensor (entre Ignacio Alegre y Brian Barboza) y Franco "Cepillo" González mantendría su lugar en la nómina tras su gravitante actuación ingresando desde el banco frente a Racing.

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