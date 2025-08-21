Repudio tras los lamentables incidentes entre Independiente y Universidad de Chile

Todo esto derivó en que durante el entretiempo, una facción de la barra de Independiente ingrese a la tribuna visitante y ahí lo que se vio fue brutal. Barras de Independiente golpearon con palos a hinchas chilenos, les robaron partencias e incluso dos fueron empujados al vacío.

A la salida del Libertadores de América, la policía detuvo alrededor de trescientos hinchas chilenos, quienes quedaron a disposición de la justicia.

El comunicado de CONMEBOL

Ante estos incidentes, la CONMEBOL canceló el partido, por lo que no se reanudará. Además, se aguarda que el organismo tome una resolución respecto a ambos clubes y no se descarta la descalificación de ambas instituciones de este certamen.

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", escribió.

"La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria".

A su vez, desde el organismo, se "reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".