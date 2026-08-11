El defensor internacional uruguayo Ronald Araújo brindó sus primeras declaraciones como futbolista del Liverpool Football Club. En diálogo con los medios oficiales de la institución, el zaguero riverense manifestó su satisfacción por dar este paso y aseguró que la negociación se resolvió con celeridad una vez conocido el interés del conjunto británico.
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Ronald Araújo es nuevo jugador del Liverpool: "Fue la decisión ideal para mi carrera"
Araújo destacó el peso histórico de los Reds y su motivación por comenzar a trabajar bajo las órdenes del equipo en Anfield.