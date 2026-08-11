Ronald Araújo es nuevo jugador del Liverpool: "Fue la decisión ideal para mi carrera"

“Estoy emocionado de estar aquí, en este gran club con tanta historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, de empezar a jugar; estoy muy motivado”, agregó.

El legado de Luis Suárez y el vínculo con Anfield

Durante la entrevista, Araújo recordó su infancia en Uruguay y la huella indeleble que dejó su compatriota Luis Suárez en su paso por el Liverpool. Recordó que de niño madrugaba en Uruguay para seguir los partidos de la Premier League y ver el desempeño de Suárez en Anfield. Además reveló que conversó con el delantero tras la confirmación de la transferencia: “Tengo una gran relación con él y acaba de mandarme un mensaje. Está muy feliz de que pueda llegar a este gran club y me dijo que fue una gran decisión”.