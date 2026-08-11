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Ronald Araújo es nuevo jugador del Liverpool: "Fue la decisión ideal para mi carrera"

Araújo destacó el peso histórico de los Reds y su motivación por comenzar a trabajar bajo las órdenes del equipo en Anfield.

Ronald Araujo es nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra

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El defensor internacional uruguayo Ronald Araújo brindó sus primeras declaraciones como futbolista del Liverpool Football Club. En diálogo con los medios oficiales de la institución, el zaguero riverense manifestó su satisfacción por dar este paso y aseguró que la negociación se resolvió con celeridad una vez conocido el interés del conjunto británico.

“Creo que fue la decisión ideal para mí en este momento de mi carrera. Era una decisión necesaria. En cuanto supe del interés del Liverpool, todo se puso en marcha rapidísimo”, afirmó Araújo.

Entusiasmo por el nuevo desafío

El futbolista uruguayo destacó la magnitud y la trayectoria del club de Anfield, remarcando su deseo de integrarse de inmediato a la dinámica del plantel:

“Estoy emocionado de estar aquí, en este gran club con tanta historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, de empezar a jugar; estoy muy motivado”, agregó.

El legado de Luis Suárez y el vínculo con Anfield

Durante la entrevista, Araújo recordó su infancia en Uruguay y la huella indeleble que dejó su compatriota Luis Suárez en su paso por el Liverpool. Recordó que de niño madrugaba en Uruguay para seguir los partidos de la Premier League y ver el desempeño de Suárez en Anfield. Además reveló que conversó con el delantero tras la confirmación de la transferencia: “Tengo una gran relación con él y acaba de mandarme un mensaje. Está muy feliz de que pueda llegar a este gran club y me dijo que fue una gran decisión”.

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