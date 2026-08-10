¿Qué equipos participarán de la Copa AUF Uruguay?

En primera fase jugarán los dieciséis equipos de primera más los ocho clasificados de la Segunda División. Se armará una fase de grupos con seis series dónde los dos primeros y los mejores cuatro terceros accederán a la segunda fase.

En la segunda fase, los dieciséis equipos disputarán una instancia de eliminación directa a partido único, dónde los ganadores accederán a octavos de final.

Fase amateur

En la primera fase participarán ocho equipos de la Primera Amateur (los cuatro mejores equipos clasificados del Torneo Inicial 2026 y los cuatro clasificados en la temporada anterior). Se jugará una fase eliminatoria entre ellos. dónde los cuatro ganadores se meterán en la siguiente fase.

En la fase dos se sumarán a estos cuatro equipos, dos de la Divisional D y los diez clasificados de OFI. Los dieciséis equipos disputarán una instancia de eliminación directa a partido único, dónde los ganadores accederán a octavos de final.

Equipos participantes de la Copa AUF Uruguay 2026

A continuación repasamos todos los equipos que jugarán la edición 2026 de la Copa AUF Uruguay:

Primera División (16): Albion, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Deportivo Maldibnado, Juventud, Liverpool, MC Torque, Nacional, Peñarol, Progreso, Racing, Wanderers.

Segunda División (8): Atenas, Cerrito, Colón, Fénix, Oriental, Plaza Colonia, Rentistas. River Plate.

Primera Amateur (8): Rampla Juniors, Deportivo Colonia, Deutscher, Lito, Bella Vista, Terremoto, Durazno, Deportivo Italiano.

Divisional D (2): Rincón, Real Montevideo.

OFI (10): Ferrocarril de Salto, Gladiador de Salto, Barracas de Dolores, Porongos de Flores, Río Negro de San José, Wanderers de Durazno, Racing de Durazno, Nacional de Florida, Libertad de San Carlos, Atlético San Carlos.