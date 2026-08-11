Crisis Nacional: Vairo cambia su decisión, renuncia el secretario y Perchman amaga con irse

Luego de la reunión, el presidente habló con la prensa y explicó algunos puntos del encuentro. “Escuchamos a Jorge, hablamos todos los directivos y expusieron su opinión. Sabemos de la frustración que hoy tenemos todos como hinchas de Nacional, que las cosas no vienen saliendo bien. Es muy difícil cuando se está en una situación de estas poder revertirla”, dijo el presidente.

“Más que nunca hay que tener tranquilidad. La decisión por amplia mayoría es mantener al cuerpo técnico con Jorge Bava. Lo vimos con fuerza, con la convicción de que se puede cambiar”, aseguró.

Renunció Giuria

Ante esta situación el secretario general Raúl "Nono" Giuria tomó la decisión de renunciar a su cargo como secretario ya que fue de los pocos en pedir la renuncia y proponer a Álvaro Gutiérrez como sustituto. Tras el rechazo de todos ante esa petición, decidió dejar el cargo pero seguiría en directiva.

Otro punto alto de la reunión de directiva fue cuando se deslizó el despido de Sebastián Eguren. Ante esa sugerencia el vice presidente Flavio Perchman habría dicho: "Si sale Eguren, salgo yo".

Ayer se reafirmó a jorge Bava en el cargo, pero la realidad dice que tiene los días contados. El próximo sábado puede ser clave cuando Nacional enfrente a Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura. Un empate o una derrota, no habrá forma de sostener al entrenador.