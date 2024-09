Ruglio y un mensaje al presidente de Nacional: "Debe estar pasando horrible"

“lo tenemos de costado, sin descuidar ahí, pero lo tenemos en nuestra agenda. De hecho el otro día subió al ómnibus Diego (Aguirre) y me llamó enseguida el día del partido con Cerro. Y empezó ¿pero vos viste lo que jugó tal, pero vos viste lo que jugó este otro?¿Pero vos te das cuenta del equipo que pusimos en cancha?...Estaba como loco él... ¿Y me decía ahora qué hago con este? Y este como no lo meto, dice, tengo que jugar con 15 en el parque, me dice. Estaba él mismo, se ve que en su cabeza estaba pensando el clásico del parque”.

Sobre el maravilloso momento por el que está pasando Peñarol dijo que los tricolores

“Deben estar pasando horrible porque me ha tocado vivirlo. Inevitablemente estando en este lugar pensás en Alejandro y en el resto” de Nacional. "Porque en el 2022 veía a Suárez hasta en la sopa, te llamaban y te preguntaban por qué ellos contratan a este y por qué no sé qué y no salía nada y agarramos la bajada” explicó el presidente de Peñarol.

Respecto a la situación de su rival de todas las horas, Ruglio dijo “que tienen problemas. La situación que tienen de club hoy es brava para el que se tire. Es brava financieramente, es brava con algunas cosas que le están pasando a la institución” dijo en referencia a que Nacional “tiene $35 millones de deudas, un presidente deportivo que capaz que cambie en un mes” expresó Ruglio en el mencionado medio.