Se juegan los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana: todos los detalles

Este martes se ponen en marcha los cuartos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. El único uruguayo que sigue en carrera es MC Torque, que el jueves tendrá una dura visita cuando suba a la altura de Cusco a enfrentar a Cienciano.
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En el marco de la Copa Libertadores, este martes habrá un partido a partir de las 19:00 horas, horario en el que Fluminense recibirá a Platense en el Estadio Maracaná. Andrés Matonte será el árbitro del cotejo.
El miércoles habrá dos partidos. A las 19:00 horas en el Nubank Parque, Palmeiras recibirá a Liga de Quito, mientras que 21:30 en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata chocará ante Corinthians.
Los partidos de ida de los cuartos de final se cerrarán el jueves cuando Independiente del Valle reciba desde las 21:30 en Estadio Olímpico Atahualpa a Flamengo.
La Copa Sudamericana
Esta semana también habrá actividad en el marco de la Copa Sudamericana, que iniciará esta jornada con dos encuentros. A las 19:00 en el Campín de Bogotá, Independiente Santa Fé enfrentará a Vasdco da Gama, mientras que a las 21:30, Boca Juniors y San Pablo se verán las caras en La Bombonera.
El miércoles, Santos enfrentará a Atlético Mineiro mientras que el jueves desde las 21:30, MC Torque visitará Cusco para enfrentarse a Cienciano.