Se juegan los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana: todos los detalles

Los partidos de ida de los cuartos de final se cerrarán el jueves cuando Independiente del Valle reciba desde las 21:30 en Estadio Olímpico Atahualpa a Flamengo.

La Copa Sudamericana

Esta semana también habrá actividad en el marco de la Copa Sudamericana, que iniciará esta jornada con dos encuentros. A las 19:00 en el Campín de Bogotá, Independiente Santa Fé enfrentará a Vasdco da Gama, mientras que a las 21:30, Boca Juniors y San Pablo se verán las caras en La Bombonera.

El miércoles, Santos enfrentará a Atlético Mineiro mientras que el jueves desde las 21:30, MC Torque visitará Cusco para enfrentarse a Cienciano.