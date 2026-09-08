Hallan un cuerpo mutilado y calcinado dentro de un auto quemado en el Cerro

Sobre las 22:30 del lunes 7 de setiembre, la Policía halló un auto Hyundai i10 blanco fue hallado volcado e incendiado en Martín Ignacio Harretche y Camino Cibils, en la zona del Parque Carlos Vaz Ferreira del Cerro de Montevideo. En el interior del vehículo había un cuerpo calcinado y mutilado (ausencia de las piernas).