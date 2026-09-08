Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad cuerpo | ADN | mutilado

Oeste

Hallan un cuerpo mutilado y calcinado dentro de un auto quemado en el Cerro

El cuerpo de un hombre no identificado fue hallado en el interior de auto que apareció totalmente incendiado en la zona del Parque Carlos Vaz Ferreira.

Auto calcinado en el Cerro con un cuerpo adentro.

Auto calcinado en el Cerro con un cuerpo adentro.

 Leonardo Pedrouza
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Sobre las 22:30 del lunes 7 de setiembre, la Policía halló un auto Hyundai i10 blanco fue hallado volcado e incendiado en Martín Ignacio Harretche y Camino Cibils, en la zona del Parque Carlos Vaz Ferreira del Cerro de Montevideo. En el interior del vehículo había un cuerpo calcinado y mutilado (ausencia de las piernas).

En el lugar, trabajaron efectivos de Policía Científica y Bomberos para realizar las pericias correspondientes para poder determinar cómo se inició el incendio.

Pericias y examen de ADN para determinar causa de muerte e identidad del fallecido

A nivel de la Justicia, el caso es investigado por la fiscal de Homicidios, Andrea Naup, con la colaboración del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo.

A su vez, los investigadores aguardan la intervención del médico forense para determinar la causa de muerte y la realización de un estudio de ADN que permita identificar a la persona cuyo cuerpo fue encontrado sin vida la noche del lunes.

La Policía maneja como primera hipótesis que se trate un hombre de 29 años que estaba desaparecido desde hace días.

Temas

Te puede interesar