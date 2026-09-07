Escribano involucrado en Operación Océano cumplirá prisión domiciliaria en el Imperiale por robar a inglesa

La mujer le entregó al notario ese dinero para afrontar impuestos, trámites y otros gastos administrativos vinculados a la compraventa de la propiedad en José Ignacio. Esa gestión también era clave para que la extranjera pudiera obtener la residencia uruguaya.

Antes de ser imputado, Nieves fue inhabilitado en abril por la Asociación de Escribanos del Uruguay para ejercer su profesión.

Ante la Justicia, el escribano faltó a una audiencia clave en la que debía declarar y luego se excusó con evasivas a las citas judiciales.

De hecho, cuando Nieves compareció por primera vez ante el fiscal Sebastián Robles, aseveró que ya había pagado lo debido a la denunciante, pero eso no era cierto. También brindó datos falsos cuando fue indagado por la Policía en primera instancia.

Prisión preventiva en el Imperiale, junto a Daniela Cabral

Finalmente, debido a que el escribano demostró estar dispuesto a entorpecer la investigación y tiene los medios para intentar fugarse, la Justicia decidió que Nieves quedara en prisión domiciliaria por 150 días mientras la Fiscalía, mientras avanza la causa.

Según el medio fernandino Cadena del Mar, el notario tenía una "reconocida presencia profesional y comercial en Punta del Este" y lo describieron como un escribano que durante años mantuvo "estrechos vínculos con inmobiliarias" y tenía su estudio notarial a metros de un reconocido hotel boutique esteño.

Según algunos testimonios, su actividad habría trascendido incluso el ejercicio estrictamente notarial, ya que “también habría realizado préstamos de dinero con colocaciones llamativas”, dijo uno de sus antiguos vecinos, cuando Nieves residía en un apartamento de casi 200 metros cuadrados frente al mar, en una lujosa torre de la parada 5 de la Mansa.

Ahora vive en el Imperiale I, frente a los dedos de la Brava, exclusivo edificio donde deberá cumplir la medida cautelar y tres pisos más arriba también cumple prisión domiciliaria Daniela Cabral, imputada por la megaestafa de Conexión Ganadera.

Sus nuevos vecinos, lo han denunciado por organizar ruidosas fiestas con prostitutas durante días de la semana.