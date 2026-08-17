Plaza Colonia se afianza cada vez más en el liderazgo de la Segunda División, y si bien falta casi toda la segunda parte de la fase regular, comienza a ser un serio candidato al ascenso. Miramar Misiones fue goleado y Eduardo Acevedo renunció a su cargo como entrenador.
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Segunda División: Plaza Colonia se afianza; Atenas y una campaña de ensueño
El coloniense goleó a Fénix para seguir como el único líder. River Plate goleó a Miramar Misiones, y Eduardo Acevedo renunció en el cebrita.