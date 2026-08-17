Segunda División: Plaza Colonia se afianza; Atenas y una campaña de ensueño

El patablanca remontó un gran partido ante Fénix como visitante, lo goleó y sigue firme en lo más alto de la tabla. A tres puntos de ellos aparece Atenas, que derrotó a Uruguay Montevideo y confirmó la campaña de ensueño que está teniendo. A cinco puntos aparecen Colón (que derrotó a La Luz) y Cerrito que igualó con Oriental que junto a Fénix, son los que ocupan los lugares de playoffs.