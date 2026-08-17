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Deportes Segunda División | fase regular |

se fue la catorce

Segunda División: Plaza Colonia se afianza; Atenas y una campaña de ensueño

El coloniense goleó a Fénix para seguir como el único líder. River Plate goleó a Miramar Misiones, y Eduardo Acevedo renunció en el cebrita.

Plaza Colonia, líder de la Segunda División.

Plaza Colonia, líder de la Segunda División.

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Plaza Colonia se afianza cada vez más en el liderazgo de la Segunda División, y si bien falta casi toda la segunda parte de la fase regular, comienza a ser un serio candidato al ascenso. Miramar Misiones fue goleado y Eduardo Acevedo renunció a su cargo como entrenador.

El patablanca remontó un gran partido ante Fénix como visitante, lo goleó y sigue firme en lo más alto de la tabla. A tres puntos de ellos aparece Atenas, que derrotó a Uruguay Montevideo y confirmó la campaña de ensueño que está teniendo. A cinco puntos aparecen Colón (que derrotó a La Luz) y Cerrito que igualó con Oriental que junto a Fénix, son los que ocupan los lugares de playoffs.

River Plate se ilusiona, goleó a Miramar Misiones (dónde renunció Eduardo Acevedo) y quedó a un punto de los puestos de privilegio. Otro de los resultados más relevantes, fue el triunfo de Huracán que volvió a la victoria ante Paysandú que dio pelea y quiere quedarse.

Lo que dejó la 14 de la fase regular

Resultados

  • Cerrito 1-1 Oriental
  • River Plate 3-0 Miramar Misiones
  • Uruguay Montevideo 1-2 Atenas
  • Huracán 3-2 Paysandú
  • Rentistas 0-1 Tacuarembó
  • Fénix 1-4 Plaza Colonia
  • Colón 2-1 La Luz

Posiciones

  1. Plaza Colonia - 35
  2. Atenas - 32
  3. Colón - 30
  4. Cerrito - 30
  5. Fénix - 29
  6. Oriental - 29
  7. Rentistas - 28
  8. River Plate - 28
  9. Huracán - 25
  10. Uruguay Montevideo - 24
  11. La Luz - 24
  12. Tacuarembó - 24
  13. Paysandú - 20
  14. Miramar Misiones - 19

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