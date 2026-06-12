Segunda jornada del Mundial 2026: Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina y EEUU a Paraguay

Según informó la FIFA, el espectáculo buscará reflejar el mosaico de culturas y comunidades que conforman la identidad canadiense. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó previamente que el evento será “un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá y de la energía que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

EEUU y Paraguay

Más tarde llegará el turno de Estados Unidos. La selección local se medirá ante Paraguay en Los Ángeles, en un encuentro que marcará su estreno en el certamen. El partido se jugará en el Estadio SoFi, uno de los escenarios más modernos del mundo.

Antes del compromiso, la ciudad californiana albergará una gran ceremonia inaugural prevista para las 18:30 horas de Colombia. La FIFA ha señalado que el espectáculo buscará representar la magnitud del Mundial 2026 y aprovechará el peso de Los Ángeles como una de las capitales globales del entretenimiento.

La actividad del jueves dejó los primeros resultados del campeonato. México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y consiguió cortar una histórica racha negativa al lograr por primera vez una victoria en el estreno de una Copa del Mundo. Por su parte, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa tras una sólida actuación que le permitió comenzar con tres puntos en el Grupo A.