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Deportes futbolistas | informes | fútbol

Referencia mundial

Una fábrica de estrellas: Uruguay es el mayor 'productor' de futbolistas de élite per cápita

Estudios internacionales coinciden en que Uruguay es el país que más futbolistas de élite produce por habitante, pese a tener solo 3,5 millones de personas.

Uruguay, cantera de futbolistas de élite.

Uruguay, cantera de futbolistas de élite.

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Con apenas 3,5 millones de habitantes, Uruguay se ha consolidado como una referencia mundial en la formación y exportación de futbolistas. Tres investigaciones elaboradas por organismos y centros académicos de distintos países llegan a conclusiones similares, pese a utilizar metodologías diferentes.

Informes

Uno de esos trabajos corresponde al proyecto Pantheon, desarrollado por el MIT Media Lab de Estados Unidos. El estudio analiza la relevancia histórica y la popularidad de figuras destacadas a partir de su presencia en diferentes ediciones de Wikipedia. Entre los 1.000 futbolistas más populares nacidos entre 1850 y 2015, Uruguay registra 11,3 jugadores célebres por cada millón de habitantes, más del doble que Croacia, que aparece en segundo lugar con 4,81.

Otro respaldo a esta posición surge de un informe elaborado por la FIFA en 2021 sobre las transferencias internacionales realizadas entre 2011 y 2020. Durante ese período, Uruguay exportó 3.341 futbolistas a otros países. Aunque en términos absolutos se ubicó en el noveno puesto a nivel mundial, al considerar la cantidad de habitantes pasó a ocupar el primer lugar.

En tanto, el CIES Football Observatory, con sede en Suiza, también destaca el peso del fútbol uruguayo en el exterior. El organismo situó a Uruguay en la segunda posición entre los países con mayor cantidad de futbolistas en actividad fuera de sus fronteras por millón de habitantes, solo por detrás de Croacia.

Potencia histórica del fútbol

Los datos refuerzan una tradición futbolística construida durante más de un siglo. La selección uruguaya conquistó los Mundiales de 1930 y 1950, obtuvo las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928 y suma 15 títulos de la Copa América.

Con una población similar a la de ciudades como Madrid o Berlín, Uruguay mantiene una capacidad de producción de talento que lo distingue a escala internacional. Los estudios muestran que, más allá de su tamaño, el país continúa siendo una de las grandes potencias históricas del fútbol y un exportador de referencia para las principales ligas del mundo.

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