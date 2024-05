Tenso cruce entre Martin Charquero y el presidente de los árbitros, Yimmy Álvarez

"He escuchado, o me han acercado material, que muchas veces se dice de posiciones que se toman para tomar decisiones, con imágenes donde las líneas no quedan claras. Estamos trabajando con ocho cámaras. En las jugadas de fuera de juego tenemos cuatro cámaras para tomarlas. A veces hacemos un zoom cuando se le pega al balón y se nos pixela la imagen" explicó Álvarez.

El debate se comenzó a centrar en la infraestructura que pone a disposición Tenfield para la transmisión de los partidos. Por lo que Charquero, le dijo al presidente de Audaf:

"trabajo hace un montón en Tenfield y conozco como trabajan mis compañeros. Tenfield televisa todos los partidos del fútbol uruguayo, los televisa con la cantidad de cámaras que considera. Antes de criticar a la empresa para la que laburo, y que conozco el esfuerzo que se hace, lo que haría es que si los árbitros no se sienten conformes con el soporte técnico que hoy en día les da la empresa, lo que tendría que buscar la AUF es darle a ustedes lo que necesitan. Es muy difícil pedirle a un camarógrafo que está para su transmisión, y a Tenfield que obviamente prioriza su producto, que arme una filmación exclusivamente para el VAR”.

"Vos me están hablando a mí con nombre y apellido, yo no te nombré a nadie. El camarógrafo es un trabajador, nosotros tenemos aca estadios que no llegan a los cuatro metros de altura. Y vos sabes por qué, pero no lo has dicho. También le cuestionó ¿Por qué no hay andamios a ocho metros, vos sabes?”.

Charquero le respondió “Yo que se, lo que se es que Tenfield paga los andamios de la altura que puede”. Y Álvarez luego de intentar fundamentar su posición le dijo: “Ta bien, seguí defendiendo a la patronal, dale.”

Expresión que terminó de calentar el debate que ya venía elevando la temperatura.

“Defiendo a mi empresa y a mis compañeros. En todo caso el que defiende a la patronal a veces sos vos, Yimmi, vos estás adentro de la AUF" le recriminó Charquero.