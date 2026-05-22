Peñarol dejó el alma en la cancha pero no alcanzó: 1 a 1 y eliminado de la Copa

Los 10' de arranque fueron de mucha paridad, con la tribuna muy enchufada para impulsar a su equipo, que juntaba piezas pero sin demasiada profundidad, pasando los goleros sin ser llamados a intervenir.

La solución llegó para Peñarol a los 18' cuando un córner desde la izquierda lo levantó Jesús Trindade al primer palo y Maximiliano Olivera lo peinó para que la pelota se metiera en el segundo y se concretara el 1-0 que desató la locura.

Ventaja rápida y un duelo que fue ganando en intensidad, ya con los mirasoles algo más retrasados y defensivos, a la espera de enganchar una contra que les permitiera aumentar.

En el final Corinthians lo pudo empatar. Un cabezazo de Kaio César que atajó Aguerre y otro desborde de Milans que la puso al medio y Pedro Raúl no pudo definir, cerraron un primer tiempo donde el local sostuvo la ventaja sin sobrarle demasiado.

Otro partido

El complemento inicio con predominio de los blancos en la ocasión que se adelantaron en cancha tratando de sacar provecho de un adversario retrasado y dispuesto a sostener el gol que marcaba su ventaja.

Zakaria Labyad con un remate cruzado que se fue apenas ancho y un córner donde Aguerre no pudo conectar la pelota fueron mostrando algunas falencias de la línea de fondo que no daba mayores garantías.

Y el empate llegó para la visita. A los 63 minutos un centro cruzado desde la derecha lo tocó Pedro Raúl, tapó Aguerre dando rebote y Labyad lo aprovechó para el 1-1. Fue un baldazo de agua fría para el mirasol.

Por si fuera poco el poco instantes después se lesionó Álvez que no pudo seguir, ingresando Brian Barbosa en su lugar, mientras que Abel Hernández y Facundo Batista se metieron por Arezo y Laxalt para apostar todo por la victoria.

Los paulistas en ese cierre movían el balón dejando correr el reloj ya que con un punto se aseguraban ser primeros del grupo y no tener que forzar nada en la última fecha, algo que se fue mezclando con la desesperación de un aurinegro desteñido y a puro centro.

Un par de disparos de Rodrigo Garro exigieron a Aguerre que sostenía el empate cuando la mitad de la cancha era un sector de pasaje transitorio, de ida y vuelta .

Yuri Alberto tuvo un mano a mano que tapó Aguerre en tiempo de adición, y a pesar de que Peñarol nunca bajo los brazos hasta el final el triunfo no llegó y el pitazo final selló el 1-1 con enorme sabor a derrota por la eliminación.

Con este empate Peñarol llegó a tres puntos y se mantiene último del grupo E, dos abajo de Independiente Santa Fe, su rival del próximo miércoles al que deberá ganarle si quiere terminar tercero y avanzar a la Copa Sudamericana.