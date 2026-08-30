Torneo Clausura: Torque sigue líder, Juventud se prende arriba y Danubio se hunde en la tabla

Juventud sigue dando pelea

En Las Piedras, Juventud consiguió un valioso triunfo por 2-1 sobre Deportivo Maldonado, un resultado que lo mantiene prendido en la pelea por el campeonato.

El equipo pedrense volvió a demostrar fortaleza como local y confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa, sumando tres puntos que lo mantienen entre los protagonistas del Clausura.

Progreso hundió más a Danubio

En el Parque Paladino, Progreso superó 1-0 a Danubio y consiguió una victoria muy necesaria para recuperar confianza.

El conjunto gaucho aprovechó sus oportunidades y defendió la ventaja hasta el final, mientras que Danubio continúa sin encontrar regularidad en el torneo y sigue dejando puntos importantes por el camino.

Repartieron puntos

La jornada se completó con el empate 1-1 entre Boston River y Cerro, en un encuentro parejo y disputado. El resultado dejó un sabor agridulce para ambos equipos, que buscaban una victoria para acercarse a los puestos de privilegio.

La fecha continúa este domingo

La cuarta etapa del Torneo Clausura tendrá continuidad este domingo con dos partidos de gran expectativa: el clásico entre Peñarol y Nacional, que acaparará toda la atención del fútbol uruguayo, y el duelo entre Cerro Largo y Liverpool, dos equipos que buscarán seguir sumando en la pelea por los primeros lugares.