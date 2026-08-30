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Deportes Clausura | sábado | Danubio

Fútbol de sábado

Torneo Clausura: Torque sigue líder, Juventud se prende arriba y Danubio se hunde en la tabla

La cuarta fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo dejó un sábado cargado de emociones, con resultados que comienzan a perfilar la lucha por la parte alta de la tabla y también por la permanencia.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Torneo Clausura tuvo una intensa jornada sabatina con cuatro encuentros. Montevideo City Torque mantuvo el puntaje ideal tras vencer a Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras se consolidó entre los protagonistas, Progreso festejó ante Danubio y Boston River igualó con Cerro.

Torque no detiene su marcha

Montevideo City Torque ratificó su gran momento al derrotar 3-1 a Defensor Sporting, resultado que le permitió mantener el puntaje perfecto en el Clausura. El conjunto citadino volvió a exhibir eficacia en ataque y solidez colectiva para sumar su tercera victoria consecutiva, consolidándose como uno de los equipos de mejor rendimiento en el arranque del certamen.

Para Defensor Sporting, en tanto, la derrota significó un freno en sus aspiraciones de acercarse a los primeros puestos.

Juventud sigue dando pelea

En Las Piedras, Juventud consiguió un valioso triunfo por 2-1 sobre Deportivo Maldonado, un resultado que lo mantiene prendido en la pelea por el campeonato.

El equipo pedrense volvió a demostrar fortaleza como local y confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa, sumando tres puntos que lo mantienen entre los protagonistas del Clausura.

Progreso hundió más a Danubio

En el Parque Paladino, Progreso superó 1-0 a Danubio y consiguió una victoria muy necesaria para recuperar confianza.

El conjunto gaucho aprovechó sus oportunidades y defendió la ventaja hasta el final, mientras que Danubio continúa sin encontrar regularidad en el torneo y sigue dejando puntos importantes por el camino.

Repartieron puntos

La jornada se completó con el empate 1-1 entre Boston River y Cerro, en un encuentro parejo y disputado. El resultado dejó un sabor agridulce para ambos equipos, que buscaban una victoria para acercarse a los puestos de privilegio.

La fecha continúa este domingo

La cuarta etapa del Torneo Clausura tendrá continuidad este domingo con dos partidos de gran expectativa: el clásico entre Peñarol y Nacional, que acaparará toda la atención del fútbol uruguayo, y el duelo entre Cerro Largo y Liverpool, dos equipos que buscarán seguir sumando en la pelea por los primeros lugares.

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