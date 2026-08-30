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Sociedad Rada | Club Atlético Peñarol | familia

Un domingo muy especial

Peñarol homenajeará a Ruben Rada y su familia donará al museo una camiseta de Néstor Gonçalves

La familia del músico aceptó la invitación del club de sus amores y compartirá imágenes que reflejan el vínculo de Rada con Peñarol.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La familia de Ruben Rada aceptó la invitación de Peñarol para participar del homenaje que el club y sus hinchas preparan para recordar al músico, compositor y cantante, fallecido el miércoles 26 de agosto a los 83 años.

La institución aurinegra informó este sábado, a través de sus redes sociales, que los familiares de Rada acompañarán la iniciativa y, además, resolvieron realizar una donación especial al Museo de Peñarol.

Se trata de la gloriosa camiseta número 5 que perteneció al histórico capitán Néstor Gonçalves, quien se la obsequió a Rada. El músico la convirtió en un verdadero amuleto personal y la llevó consigo durante años, en viajes y acontecimientos importantes de su carrera.

La camiseta de Gonçalves, un recuerdo que acompañó a Rada

Según explicó Peñarol, la camiseta tuvo un significado especial para el artista y lo acompañó "en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días".

La institución destacó así uno de los tantos símbolos del vínculo entre Rada y el club de sus amores. La relación del músico con Peñarol trascendió las tribunas y se convirtió también en parte de su identidad pública, al punto de ser considerado por el club como uno de sus principales embajadores.

La camiseta número 5 pasará ahora a formar parte del patrimonio del Museo de Peñarol, donde quedará como testimonio de la relación entre dos figuras estrechamente vinculadas a la historia aurinegra: Néstor Gonçalves y Ruben Rada.

La familia compartirá fotos inéditas del vínculo con Peñarol

Como parte de la respuesta a la invitación del club, Matías Rada, hijo del músico, propuso además que Peñarol comparta con sus hinchas algunas fotografías que muestran el vínculo de su padre con la institución.

Las imágenes difundidas por el club muestran a Rada en el estadio Campeón del Siglo, luciendo la camiseta que le obsequió Gonçalves, además de otras fotografías correspondientes a diferentes momentos de su vida.

Para Peñarol, estas imágenes reflejan el "genuino amor" que Rada sentía por la institución y que llevó consigo a distintos lugares del mundo durante su extensa trayectoria artística.

El homenaje permitirá así unir dos dimensiones centrales de la vida de Rada: su enorme legado en la música uruguaya y su profundo vínculo con Peñarol, una pasión que, según destacó el club, convirtió al artista en un embajador de los colores aurinegros dentro y fuera de fronteras.

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