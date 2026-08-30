Peñarol homenajeará a Ruben Rada y su familia donará al museo una camiseta de Néstor Gonçalves

Con suma emoción, la familia de Ruben Rada aceptó la invitación del presidente del Club, Ignacio Ruglio, de asistir al homenaje que el pueblo carbonero le tributará este domingo al Negro en la previa del clásico, en el estadio Campeón del Siglo. pic.twitter.com/CtJKqJpavt — PEÑAROL (@OficialCAP) August 29, 2026

La camiseta de Gonçalves, un recuerdo que acompañó a Rada

Según explicó Peñarol, la camiseta tuvo un significado especial para el artista y lo acompañó "en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días".

La institución destacó así uno de los tantos símbolos del vínculo entre Rada y el club de sus amores. La relación del músico con Peñarol trascendió las tribunas y se convirtió también en parte de su identidad pública, al punto de ser considerado por el club como uno de sus principales embajadores.

La camiseta número 5 pasará ahora a formar parte del patrimonio del Museo de Peñarol, donde quedará como testimonio de la relación entre dos figuras estrechamente vinculadas a la historia aurinegra: Néstor Gonçalves y Ruben Rada.

La familia compartirá fotos inéditas del vínculo con Peñarol

Como parte de la respuesta a la invitación del club, Matías Rada, hijo del músico, propuso además que Peñarol comparta con sus hinchas algunas fotografías que muestran el vínculo de su padre con la institución.

Las imágenes difundidas por el club muestran a Rada en el estadio Campeón del Siglo, luciendo la camiseta que le obsequió Gonçalves, además de otras fotografías correspondientes a diferentes momentos de su vida.

Para Peñarol, estas imágenes reflejan el "genuino amor" que Rada sentía por la institución y que llevó consigo a distintos lugares del mundo durante su extensa trayectoria artística.

El homenaje permitirá así unir dos dimensiones centrales de la vida de Rada: su enorme legado en la música uruguaya y su profundo vínculo con Peñarol, una pasión que, según destacó el club, convirtió al artista en un embajador de los colores aurinegros dentro y fuera de fronteras.