MSP presentó una denuncia penal en Fiscalía contra el exsubsecretario José Luis Satdjian

Según el documento, que divide la “fundamentación” de la denuncia en varios puntos, durante el gobierno pasado el ministerio utilizó distintas modalidades para los convenios: en algunos casos, mediante una ordenanza, y en otros, mediante un oficio. En junio de 2022, un informe de la Dirección Jurídica del MSP consideró que no era necesario dictar un acto administrativo expreso y que alcanzaba con un pronunciamiento una vez cumplidos los avales internos. A partir de entonces, “el informe favorable del MSP se realiza mediante comunicación por oficio a ASSE que es suscrito por el ministro en ejercicio”.

La denuncia sostiene que, aunque la normativa no establece una forma específica para que el MSP se pronuncie, la comunicación debía ser firmada por la máxima autoridad de la cartera. El subsecretario es la segunda autoridad jerárquica y puede asistir, complementar o sustituir al ministro en caso de ausencia, licencia o impedimento, además de poder recibir una delegación específica para firmar determinados documentos. En ese caso, señala el documento, “la delegación debe reflejarse […] en forma expresa”.

Sin embargo, el convenio fue firmado por Satdjian el 9 de setiembre de 2022 sin que existiera una delegación expresa que lo habilitara ni que se indicara que actuaba como ministro interino por ausencia, licencia u otro impedimento de Salinas.

El convenio había surgido por iniciativa del Círculo Católico, luego de que la institución adquiriera el Sanatorio Galicia, y cuando buscaba mantener los servicios que allí se brindaban a ASSE. El acuerdo contemplaba 15 camas fijas mensuales de CTI de uso exclusivo para ASSE, 30 camas fijas mensuales de cuidados moderados y hasta 186 consultas de urgencia y emergencia.

A su vez, ASSE aportaba hasta 186 consultas de urgencia y emergencia al mismo valor y asistencia en clave 1 y 2 a usuarios del Círculo Católico en San José, Ciudad del Plata, Playa Pascual y Libertad, además de traslados coordinados por el SAME 105.

La denuncia detalla que el convenio tuvo el visto bueno del director de Gestión Comercial, Convenios y Desarrollo de ASSE el 4 de agosto de 2022, de la Gerencia Administrativa, y fue aprobado en sesión de Despacho el 10 de agosto. Ese mismo día, ASSE remitió al MSP el oficio en el que solicitaba la intervención prevista por el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado.

El oficio ingresó al MSP el 11 de agosto y pasó por distintas áreas del ministerio hasta que finalmente el MSP remitió a ASSE el oficio 852, fechado el 9 de setiembre, mediante el que otorgó opinión favorable al convenio. Ese documento fue suscripto por Satdjian.

Salinas estaba en funciones

La investigación administrativa constató que el entonces ministro Salinas se encontraba en funciones el día que Satdjian firmó el oficio. De acuerdo con la denuncia, Salinas había estado en misión oficial en Brasil entre el 9 y el 13 de agosto y posteriormente en una misión asignada por Presidencia entre el 22 de agosto y el 6 de setiembre, por lo que ninguna de esas situaciones coincidía con la fecha en que fue firmado el oficio. Además, ese mismo 9 de setiembre Salinas suscribió resoluciones sobre otras temáticas.

Por ese motivo, el MSP sostiene que no existió una resolución formal de delegación de funciones ni una ausencia, licencia o excusación que justificara que Satdjian firmara el pronunciamiento favorable. La denuncia señala que “no existió impedimento fáctico ni jurídico –ausencia, licencia o excusación formal– que justificara la firma del subsecretario en el oficio de intervención, dada la presencia y actividad administrativa comprobada del ministro titular en la misma fecha”.

Por otra parte, el documento señala que el convenio con el Círculo Católico se tramitó en 42 días, mientras que otro acuerdo de similares características entre ASSE y Casmu insumió 61 días. Según la denuncia, esa celeridad “puede despertar dudas respecto a la existencia de un interés particular en la suscripción de este convenio”.

El MSP también solicitará a ASSE que informe cuánto dinero fue efectivamente abonado al Círculo Católico en el marco del convenio. La denuncia plantea que será necesario determinar el monto efectivamente involucrado, “lo que habría generado, en principio, un enriquecimiento a favor del Círculo Católico en perjuicio de la administración”.

Por su parte, Satdjian calificó el caso como una “falsa acusación, con el objetivo claro de atacar y desprestigiar a quienes trabajamos en la administración anterior”. Sobre su participación en el convenio, afirmó que “se actuó 100% correcto” y explicó que Salinas “se abstuvo de participar en todos los asuntos del Círculo Católico porque había sido funcionario”. “Todo lo vinculado al Círculo Católico lo firmaba yo porque así lo determinó el ministro desde marzo de 2020”.