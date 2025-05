Un comunicado desacertado que divide a Nacional

Herazo no sigue

El próximo 8 de julio se abre el período de pases y se extenderá hasta el 3 de agosto, fecha revista para el inicio del torneo Clausura. Ya se sabe que el colombiano Diego Herazo no seguirá en los tricolores. Pese a no tener un mal año, no llegó a colmar las expectativas de la directiva. Pero no es solo por eso, ya que para que Herazo continuara en los tricolores, el club tiene que hacer uso de la opción de compra y abonar a San Lorenzo de Almagro 1.500.000 dólares. En estos momentos, es impaosible que Nacional haga esa inversión por un futbolista que no termina de convencer.

Comunicado fuera de lugar

El pasado domingo los jugadores de Nacional salieron a la cancha del Gran Parque Central con la remera de "todos somos familiares", recordando la marcha que se llevará a cabo este sábado en memoria de los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar.

Esto no cayó del todo bien en parte de la directiva y el club sacó un comunicado poco feliz que generó gran malestar en la gran mayoría de la parcialidad tricolor.

La directiva de Nacional dice en uno de los puntos del comunicado que el club "mantiene una postura de neutralidad ante manifestaciones políticas y sociales".

Los detenidos desaparecidos no es política partidaria, es una causa común de todas y todos los uruguayos. Nacional como institución se manifestó en varias oportunidad en temas que nada tenían que ver con el fútbol, como por ejemplo en una guerra política como es el conflicto entre Rusia y Ucrania y no apareció ningún comunicado.

El tema de los desaparecidos en nuestro país es un tema delicados, que duele y mucho. La postura de la directiva fue desacertada. En esta oportunidad se equivocaron.