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Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol | Nacional

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¿Qué dejó la cuarta del Intermedio? Nuevo líder de la Anual y los grandes recortan distancias

Deportivo Maldonado se impuso ante MC Torque, resultado que le permite, gracias al empate de Racing ante Central Español, ser el único líder de la Anual.

Deportivo Maldonado, líder del Intermedio y de la Anual.

Deportivo Maldonado, líder del Intermedio y de la Anual.

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El aburrido empate sin goles entre Liverpool y Cerro Largo, marcó el cierre de la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que retomará sus actividades luego del receso por el Mundial. Lo más destacado es que Deportivo Maldonado es el nuevo líder en solitario de la Anual.

El equipo fernandino jugó un muy buen partido ante MC Torque, a quien venció como visitante pese a comenzar perdiendo, y gracias al empate entre Racing y Central, quedó como el único líder de la tabla acumulada. Peñarol luchó pero venció a Cerro, quedando en el tercer lugar a tres puntos del líder.

En cuanto al intermedio, carboneros y fernandino lideran sus respectivas series. A Peñarol lo siguen Central Español y Cerro Largo a dos puntos, mientras que Deportivo Maldonado tiene como principal perseguidor a Nacional a una unidad.

Finalmente, en el descenso, Wanderers y Danubio no se sacaron diferencias, resultado que les sirve en parte a ambos ya que Progreso y Cerro cayeron, pero que los priva de recortar distancia (en el caso del bohemio) o de estirar la diferencia en el caso de danubiano.

Lo que dejó la cuarta fecha del Intermedio

Resultados

  • Wanderers 0-0 Danubio
  • Central Español 1-1 Racing
  • MC Torque 2-4 Deportivo Maldonado
  • Nacional 2-1 Juventud
  • Progreso 1-2 Albion
  • Cerro 0-1 Peñarol
  • Defensor Sporting 1-1 Boston River
  • Liverpool 0-0 Cerro Largo

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Peñarol - 9
  2. Central Español - 7
  3. Cerro Largo - 7
  4. Racing - 6
  5. Liverpool - 5
  6. Boston River - 4
  7. Cerro - 3
  8. Defensor Sporting - 2

Serie B

  1. Deportivo Maldonado - 10
  2. Nacional - 9
  3. Wanderers - 6
  4. MC Torque - 6
  5. Albion - 4
  6. Juventud - 3
  7. Progreso - 3
  8. Danubio - 1

Tabla Anual

  1. Deportivo Maldonado - 39
  2. Racing - 37
  3. Peñarol - 36
  4. Albion - 32
  5. Nacional - 31
  6. Central Español - 31
  7. MC Torque - 29
  8. Wanderers - 26
  9. Liverpool - 25
  10. Cerro Largo - 24
  11. Defensor Sporting - 23
  12. Boston River - 21
  13. Danubio - 19
  14. Juventud - 18
  15. Progreso - 13
  16. Cerro - 12

Descenso: Progreso 0.929 (52 pts), Wanderers 1.018 (57 pts), Cerro 1.054 (59 pts), Danubio 1.127 (62 pts), Cerro Largo 1.309 (73 pts).

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