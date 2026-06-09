¿Qué dejó la cuarta del Intermedio? Nuevo líder de la Anual y los grandes recortan distancias

Finalmente, en el descenso, Wanderers y Danubio no se sacaron diferencias, resultado que les sirve en parte a ambos ya que Progreso y Cerro cayeron, pero que los priva de recortar distancia (en el caso del bohemio) o de estirar la diferencia en el caso de danubiano.
Lo que dejó la cuarta fecha del Intermedio
Resultados
- Wanderers 0-0 Danubio
- Central Español 1-1 Racing
- MC Torque 2-4 Deportivo Maldonado
- Nacional 2-1 Juventud
- Progreso 1-2 Albion
- Cerro 0-1 Peñarol
- Defensor Sporting 1-1 Boston River
- Liverpool 0-0 Cerro Largo
Posiciones Intermedio
Serie A
- Peñarol - 9
- Central Español - 7
- Cerro Largo - 7
- Racing - 6
- Liverpool - 5
- Boston River - 4
- Cerro - 3
- Defensor Sporting - 2
Serie B
- Deportivo Maldonado - 10
- Nacional - 9
- Wanderers - 6
- MC Torque - 6
- Albion - 4
- Juventud - 3
- Progreso - 3
- Danubio - 1
Tabla Anual
- Deportivo Maldonado - 39
- Racing - 37
- Peñarol - 36
- Albion - 32
- Nacional - 31
- Central Español - 31
- MC Torque - 29
- Wanderers - 26
- Liverpool - 25
- Cerro Largo - 24
- Defensor Sporting - 23
- Boston River - 21
- Danubio - 19
- Juventud - 18
- Progreso - 13
- Cerro - 12
Descenso: Progreso 0.929 (52 pts), Wanderers 1.018 (57 pts), Cerro 1.054 (59 pts), Danubio 1.127 (62 pts), Cerro Largo 1.309 (73 pts).