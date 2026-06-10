Nacional: Zuculini cerca y aparecen en escena Medina, Reniero y López

Nacional salió fuerte al mercado de pases y el argentino Bruno Zuculini está cerca de ser la primera incorporación del equipo que dirige Jorge Bava. El deseo del jugador está y las partes se aproximan a sellar el acuerdo, aunque también habrá que resolver qué sucede con los seis meses de contrato que le restan en Racing de Avellaneda.
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En tanto, Alan Rodríguez, volante central uruguayo de 26 años con pasado en Defensor Sporting y Boston River, cuya ficha pertenece hasta 2029 a Inter de Porto Alegre, es otro de los que seduce, pero no tiene pensado regresar a Uruguay a corto plazo, por lo que Nacional dio un paso al costado.
Medina, Reniero y López interesan
Además de los antes mencionados, hay otros nombres arriba de la mesa. El atacante argentino Nicolás Reniero, que vence contrato con el Lugo de España en junio de 2027, está dentro de los que interesan. Ya existen negociaciones en curso por el atacante de 31 años que jugó en Racing de Avellaneda y Tigre. Su valor de ficha no es inaccesible; hay que evaluar si el futbolista podría rescindir en España y si existe un acuerdo económico.
En las últimas horas apareció el nombre de Renzo López. El delantero estaba cerca de firmar con Boston River cuando apareció el tricolor en escena. El jugador surgido en Nacional jugó en varios equipos de América, Asia y Europa. En el último tiempo jugó en Vitória de Brasil.
En el caso de Esteban Obregón, extremo izquierdo de Montevideo City Torque, el interés está, pero sería una operación compleja. Sobre todo considerando que el jugador está valuado en 1.200.000 dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2027 y hay varios clubes brasileños interesados en el extremo ciudadano.
Otro nombre que apareció en las últimas horas es el del ex Liverpool y Peñarol, Alan Medina. Si bien el extremo o mediapunta de Everton de Chile ya acordó su renovación con el equipo chileno hasta 2028, lo que dificulta una posible negociación. Jorge Bava lo conoce bien ya que lo dirigió en Liverpool y León de México y es uno de los futbolistas que interesa.
Finalmente, la dirigencia consultó por el arquero Franco Israel y por el volante Fabricio Díaz, pero en este mercado es imposible que arriben al tricolor.