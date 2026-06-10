Nacional: Zuculini cerca y aparecen en escena Medina, Reniero y López

En las últimas horas apareció el nombre de Renzo López. El delantero estaba cerca de firmar con Boston River cuando apareció el tricolor en escena. El jugador surgido en Nacional jugó en varios equipos de América, Asia y Europa. En el último tiempo jugó en Vitória de Brasil.

En el caso de Esteban Obregón, extremo izquierdo de Montevideo City Torque, el interés está, pero sería una operación compleja. Sobre todo considerando que el jugador está valuado en 1.200.000 dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2027 y hay varios clubes brasileños interesados en el extremo ciudadano.

Otro nombre que apareció en las últimas horas es el del ex Liverpool y Peñarol, Alan Medina. Si bien el extremo o mediapunta de Everton de Chile ya acordó su renovación con el equipo chileno hasta 2028, lo que dificulta una posible negociación. Jorge Bava lo conoce bien ya que lo dirigió en Liverpool y León de México y es uno de los futbolistas que interesa.

Finalmente, la dirigencia consultó por el arquero Franco Israel y por el volante Fabricio Díaz, pero en este mercado es imposible que arriben al tricolor.