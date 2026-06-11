Pit-Cnt repudia acciones de sectores patronales del transporte de carga

Indica que alguna de ellas refiere a la violación de derechos y beneficios laborales:

* "La contumaz vulneración de derechos laborales básicos como la delimitación de la jornada laboral y el tiempo de descanso".

* "La carencia y el atraso en las condiciones de trabajo, muchas veces causa directa de graves problemas de seguridad vial".

* "El flagrante incumplimiento de la ley 17.940"

* "El cumplimiento del pago legalmente correspondiente al Banco de Previsión Social, afectando gravemente el financiamiento de la seguridad social y la calidad de la cobertura de los trabajadores, a los que les declaran ingresos hasta 55% menos de lo que realmente perciben como sueldo".

Reclamo por conflicto

Frente a esta situación, el Pit-Cnt "exhorta a las autoridades a tomar cartas en el asunto en relación con los reclamos de los trabajadores organizados".

Asimismo, señala que "seguirá con atención los acontecimientos y no descarta la adopción de ninguna medida de lucha en caso de continuar produciéndose hechos de violencia contra los trabajadores".

Desde el lunes, un sector patronal viene realizando un paro de actividades con concentraciones en varios puntos del país. Un grupo llegó hasta Montevideo, donde impidió el acceso al puerto.

Reclaman la derogación de la nueva Guía de Carga y la rebaja del precio del gasoil.