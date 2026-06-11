Bielsa prepara el debut con dudas en la oncena titular

Este lunes Uruguay estará debutando en el Mundial, cuando a partir de las 19:00 horas se enfrente ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, empieza a delinear el equipo con algunas dudas.
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Según informó Ernesto Faria desde Miami para el programa Tarde de Fútbol, la principal incógnita del entrenador pasa por quien será el reemplazante de Giorgian de Arrascaeta. Si Nicolás de la Cruz llega bien físicamente, será quien se quede con su lugar, sino el lugar lo ocupará Rodrigo Zalazar.
Además, Faria adelantó que en el esquema titular Federico Valverde dejaría la mitad de la cancha para jugar como extremo por derecha. A nivel defensivo Sebastián Cáceres ocuparía el lugar de la zaga junto a Mathías Olivera, mientras que Juan Manuel Sanabria iría como lateral izquierdo.
El debut de Uruguay en el Mundial
Con varias ausencias de peso, como lo son Giorgian de Arrascaeta, José María Giménez y Ronald Araújo, quienes no estarán para el debut, Bielsa comienza a delinear el once.
Según la información manejada por Ernesto Faria en Tarde de Fútbol, Uruguay jugaría con Fernando Muslera: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz/Rodrigo Zalazar; Federico Valverde, Maximiliano Araujo, Darwin Núñez.
Uruguay debutará el próximo lunes desde las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, día en el que se enfrentará a Arabia Saudita.