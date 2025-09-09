Uruguay ante Chile: posibles alineaciones, horario y jueces

Uruguay se despide de las Eliminatorias, cuando a partir de las 20:30 visite el Monumental de Santiago para enfrentarse a Chile. La celeste ya está clasificada, mientras que los trasandinos ya están eliminados y quieren cerrar con un triunfo que maquille su actuación.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Para este partido, que se jugará en el estadio principal del país trasandino, Anderson Daronco será el árbitro principal, secundado por Rodrigo Figueiredo y Guilherme Camilo y Rodrigo Pereira como cuarto. En el VAR también habrá dos brasileros, Daniel Nobre y Rodrigo Nunes.
Uruguay ya se encuentra en Santiago, ciudad a la que partió en el día de ayer con una sorpresa en la lista de viajeros, que fue la presencia de Pablo Alcoba, futbolista de 16 años que defiende a Albion. Marcelo Bielsa meterá mano en el equipo, dándole ingreso a Mele en lugar de Rochet, Araújo por Olivera, Viña por Piquerez, Ugarte en lugar de De Arrascaeta y Olivera supliendo a Pellistri.
De esta manera, el once de Uruguay para esta noche sería con Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Brian Rodríguez, Darwin Núñez.
El rival, Chile
El presente de Chile no es el mejor, y hoy saldrá a cerrar una muy mala Eliminatoria con el objetivo de sumar tres puntos que lo saquen del último lugar de la tabla. Luego de este encuentro, comenzará el proceso para volver a ser parte de un Mundial, algo que puede llegar a suceder en el año 2030.
Nicolás Córdova, técnico interino, ensayó un probable equipo pero con dos dudas, una en la mitad de la cancha y otra en ofensiva. En el medio, Lucas Assadi se perfila como titular pero Ignacio Saavedra podría terminar metiéndose entre los once, al tiempo que en la delantera, el experimentado Ben Brereton iría de arranque pese a que porbó también a Bruno Barticciotto.
De esta forma, el once de Nicolás Córdova para el último partido de Chile sería con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Iván Román, Matías Sepúlveda; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos, Ben Brereton.