Uruguay ante Chile: posibles alineaciones, horario y jueces

De esta manera, el once de Uruguay para esta noche sería con Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Brian Rodríguez, Darwin Núñez.

El rival, Chile

El presente de Chile no es el mejor, y hoy saldrá a cerrar una muy mala Eliminatoria con el objetivo de sumar tres puntos que lo saquen del último lugar de la tabla. Luego de este encuentro, comenzará el proceso para volver a ser parte de un Mundial, algo que puede llegar a suceder en el año 2030.

Nicolás Córdova, técnico interino, ensayó un probable equipo pero con dos dudas, una en la mitad de la cancha y otra en ofensiva. En el medio, Lucas Assadi se perfila como titular pero Ignacio Saavedra podría terminar metiéndose entre los once, al tiempo que en la delantera, el experimentado Ben Brereton iría de arranque pese a que porbó también a Bruno Barticciotto.

De esta forma, el once de Nicolás Córdova para el último partido de Chile sería con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Iván Román, Matías Sepúlveda; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos, Ben Brereton.