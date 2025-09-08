Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Chile |

cruzando la cordillera

Uruguay partió a Chile con una sorpresa entre los viajeros

Con 24 futbolistas, el plantel de Uruguay liderado por Marcelo Bielsa, partió rumbo a Chile buscando cerrar la Eliminatoria con una sonrisa.

Pablo Alcoba, la sorpresa en la lista de viajeros de Uruguay.

 Foto: Uruguay
El encuentro de este martes, dará cierre a una Eliminatoria en la que la celeste ya tiene el cupo al Mundial en mano, y buscará cerrarlo con un triunfo que lo haga quedar en el segundo lugar de la tabla. El partido comenzará a las 20:30 con arbitraje de Anderson Daronco.

Marcelo Bielsa hará variantes y tiene dos dudas que pasan por el sector izquierdo. A nivel defensivo la pulseada está entre Joaquín Piquerez o Matías Viña, mientras que en ofensiva la duda es si juega Cristian Olivera o Rodrigo Zalazar.

La lista de viajeros con una sorpresa

Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri fueron desafectados por el entrenador de la selección para este partido, y junto a Mathías Olivera (suspendido), no serán parte de la convocatoria.

Quien sí aparece es Pablo Alcoba, futbolista de 16 años perteneciente a Albion, que fue citado como sparring para esta doble fecha pero que Bielsa decidió llevar a Chile y podría ser parte del banco de suplentes.

