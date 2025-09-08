Uruguay partió a Chile con una sorpresa entre los viajeros

Este lunes Uruguay partió rumbo a Santiago de Chile, donde el martes cerrará la Eliminatoria frente a una selección trasandina que ya está eliminada. Marcelo Bielsa citó a 24 futbolistas para este partido, luego de haber desafectado a cuatro jugadores que ya volvieron a sus clubes.
El encuentro de este martes, dará cierre a una Eliminatoria en la que la celeste ya tiene el cupo al Mundial en mano, y buscará cerrarlo con un triunfo que lo haga quedar en el segundo lugar de la tabla. El partido comenzará a las 20:30 con arbitraje de Anderson Daronco.
Marcelo Bielsa hará variantes y tiene dos dudas que pasan por el sector izquierdo. A nivel defensivo la pulseada está entre Joaquín Piquerez o Matías Viña, mientras que en ofensiva la duda es si juega Cristian Olivera o Rodrigo Zalazar.
La lista de viajeros con una sorpresa
Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri fueron desafectados por el entrenador de la selección para este partido, y junto a Mathías Olivera (suspendido), no serán parte de la convocatoria.
Quien sí aparece es Pablo Alcoba, futbolista de 16 años perteneciente a Albion, que fue citado como sparring para esta doble fecha pero que Bielsa decidió llevar a Chile y podría ser parte del banco de suplentes.