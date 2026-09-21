Terminal Cuenca del Plata: Entrada de camiones cerrada porque no tiene servicios mínimos

El decreto de servicios mínimos fue firmado por el ministro de Trabajo Juan Castillo, y la ministra de Transporte Etcheverry el viernes 11 de setiembre y establece que: deberán prestarse los siguientes servicios mínimos en la terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo “servicios de muelle de carga y descarga de buques, de recepción de contenedores llenos y vacíos (transporte carretero y eventualmente fluvial), importación y exportación”. El decreto solo alcanza a los trabajadores de TCP, una empresa público privada cuyo accionista mayoritario es la empresa belga Katoen Natie, y el dueño minoritario es el estado uruguayo a través de ANP.

Reclamo

“Lo importante es que hay una resolución que fija determinados trabajos, y eso se está cumpliendo a rajatabla por los trabajadores de TCP”, resaltó el secretario general del Supra Alvaro Reinaldo. “Justo hoy hay un paro de 24 horas y la afectación es a nivel nacional” por lo que “puede ser que alguna otras cosas estén complicando la operativa diaria del puerto”, explicó. “Esa resolución es únicamente para los trabajadores de TCP, son los únicos que están trabajando en el puerto hoy”, subrayó.

“Esta es la primera vez que se está aplicando la resolución” aunque hace varios días TCP está funcionando “bajo servicios mínimos y el paro se hace, solo que se deja la guardia mínima”, aclaró Reinaldo. La jornada de hoy “la situación es distinta, porque es la primera vez que vamos a hacer un paro de 24 horas bajo esta resolución sobre la mesa”, reflexionó.

En el sindicato están recibiendo asesoramiento legal sobre el decreto del gobierno porque “estamos en contra y lo rechazamos porque es un atentado directo a las libertades sindicales y no se puede quedar con estos antecedentes”, afirmó. “Más allá de que la resolución es de carácter transitorio y limitado, está mal aplicado”, evaluó.

El martes a las 11 de la mañana, luego de la finalización del paro, el sindicato está citado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para una reunión tripartita con el gobierno y la empresa para seguir la negociación por el convenio colectivo, que no ha llegado a un acuerdo y mantiene un fuerte conflicto que afecta a buena parte del sistema productivo del país.

Parlamento

El senador nacionalista Sergio Botana anunció que convocará al Parlamento a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y al de Trabajo, Juan Castillo, por el conflicto portuario.

Botana advirtió que la paralización del puerto de Montevideo “ya está perjudicando gravemente la producción y el empleo” y que “queda comprometida la competitividad futura del país”. Además, el legislador adelantó “que presentará un proyecto para reconocer la actividad portuaria como esencial por su propia naturaleza” y que el gobierno “no puede seguir permitiendo que el país quede paralizado”.