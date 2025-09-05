US Open: remontada épica y Anisimova va por su primer Grand Slam

Detalles de la final del US Open

La final de esta nueva edición del US Open, entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova, tendrá lugar este sábado a las 17:00 horas, y se disputará en la Arthur Ashe.

Este será el décimo encuentro entre ambas, historial que es liderado por la estadounidense por 6 a 3. El último encuentro se dio en Wimbledon de este año, dónde Anisimova dejó a Sabalenka por el camino en tres sets. El anterior encuentro por un Grand Slam en cancha dura, resultó en triunfo para la bielorrusa en dos sets, en la edición 2024 del Australian Open.