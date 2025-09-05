US Open: remontada épica y Anisimova va por su primer Grand Slam

Las semifinales del US Open femenino dieron mucho de que hablar, sobre todo por los dos grandes partidos que nos regalaron y que depositaron a Aryna Sabalenka y Amandan Anisimova en la gran final del torneo, que se disputará este sábado.
La bielorrusa sigue a paso firme, y pese a sufrir en el primer set, eliminó a Jessica Pegula con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 para acceder a una nueva final del US Open en dónde defiende el título obtenido el año pasado.
Su rival será Amanda Anisimova, quien venció a la japonesa Naomi Osaka, luego de remontar un gran partido para inscribir su nombre en la segunda final de un Grand Slam de su carrera, ambos de forma consecutiva (el anterior había sido en Wimbledon). El resultado fue 6-7, 7-6 y 6-3 a favor de la estadounidense.
Detalles de la final del US Open
La final de esta nueva edición del US Open, entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova, tendrá lugar este sábado a las 17:00 horas, y se disputará en la Arthur Ashe.
Este será el décimo encuentro entre ambas, historial que es liderado por la estadounidense por 6 a 3. El último encuentro se dio en Wimbledon de este año, dónde Anisimova dejó a Sabalenka por el camino en tres sets. El anterior encuentro por un Grand Slam en cancha dura, resultó en triunfo para la bielorrusa en dos sets, en la edición 2024 del Australian Open.