US Open: semifinales femeninas con grandes sorpresas

Luego de dos semanas de mucho tenis, este jueves se estarán disputando las semifinales femeninas del último Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos (US Open). El viernes será el turno de definir los finalistas del cuadro masculino.
Aryna Sabalenka, quien aseguró permanecer en lo más alto del ranking, estará enfrentando a la locataria, Jessica Pegula. Será el noveno partido entre ambas, con un historial favorable para la bielorrusa 6 a 2.
A segunda hora estarán jugando dos de las grandes revelaciones en esta edición, Naomi Osaka ante Amanda Anisimova. La japonesa (que supo ganar el US Open en 2018 y 2020) atravesaba un muy mal presente durante los últimos dos años, mientras que la estadounidense viene de eliminar a Iga Swiatek (tomándose revancha de la final de Wimbledon hace unos meses) para jugar una nueva semifinal de Grand Slam.
El viernes las semifinales del US Open masculino
Una vez más, los grandes favoritos en este Grand Slam pueden llegar a encontrarse en la gran final. Jannik Sinner se enfrentará a Félix Auger-Aliassime, mientras que Carlos Alcaraz chocará ante Novak Djokovic.
El italiano está jugando a un nivel extraordinario, contundente y con muy pocas fallas a la hora de afrontar los partidos. Enfrente tendrá al canadiense que volvió a recuperar su nivel para volver a estar en una semifinal de Grand Slam tres años después. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con un historial favorable 2 a 1 para Félix Auger-Aliassime, aunque el último partido (este año), fue victoria de Sinner.
El otro partido es entre dos grandes animadores y dos referentes del tenis. Novak Djokovic pese a los años sigue rindiendo a un muy buen nivel pese a que este viernes el que llega como favorito es Carlos Alcaraz. El historial es 5 a 3 a favor del serbio, quien además ganó los últimos dos partidos entre ambos, siendo el Abierto de Australia de este año la última vez que se vieron las caras.