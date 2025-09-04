US Open: semifinales femeninas con grandes sorpresas

El viernes las semifinales del US Open masculino

Una vez más, los grandes favoritos en este Grand Slam pueden llegar a encontrarse en la gran final. Jannik Sinner se enfrentará a Félix Auger-Aliassime, mientras que Carlos Alcaraz chocará ante Novak Djokovic.

El italiano está jugando a un nivel extraordinario, contundente y con muy pocas fallas a la hora de afrontar los partidos. Enfrente tendrá al canadiense que volvió a recuperar su nivel para volver a estar en una semifinal de Grand Slam tres años después. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con un historial favorable 2 a 1 para Félix Auger-Aliassime, aunque el último partido (este año), fue victoria de Sinner.

El otro partido es entre dos grandes animadores y dos referentes del tenis. Novak Djokovic pese a los años sigue rindiendo a un muy buen nivel pese a que este viernes el que llega como favorito es Carlos Alcaraz. El historial es 5 a 3 a favor del serbio, quien además ganó los últimos dos partidos entre ambos, siendo el Abierto de Australia de este año la última vez que se vieron las caras.