Revocan prisión domiciliaria del intendente de Soriano Guillermo Besozzi

A fines de junio, Menchaca revocó la prohibición que tenía Besozzi de acercarse a dependencias de la Intendencia de Soriano, algo que también fue apelado por Goyeni. Desde ese entonces, el intendente podía ingresar a los edificios municipales, pero en horas de la noche debía estar en su casa.

Besozzi está imputado por 7 delitos

Besozzi está imputado por siete delitos de corrupción pública y estuvo aproximadamente un mes y medio con arresto domiciliario total. Luego, a pedido de su defensa, la jueza dispuso que el arresto domiciliario solo fuera nocturno, por lo que, durante el día, podía circular libremente. Ahí fue que se le impusieron medidas limitativas más flexibles, como es el cierre de fronteras y el impedimento de poder acercarse a edificios municipales.

Besozzi asumió la intendencia de Soriano por cuarta vez el pasado 11 de julio. “Me voy a hacer cargo del departamento”, sostuvo en su ceremonia de asunción.