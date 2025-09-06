Peñarol recibe a Plaza buscando seguir arriba en el Clausura

Peñarol llega al partido de este sábado tras golear a Racing por 4-1 y con la tranquilidad necesaria para que el entrenador este dispuesto a repetir el once.

Esto quiere decir que se pararía con: Bryan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Erick Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera.

Javier Méndez y Leonardo Fernández, que suman cuatro amonestaciones, en caso de ver otra amarilla se perderían el partido ante Liverpool de la séptima en Belvedere.

Plaza en problemas

Plaza Colonia arriba a este duelo en una mala racha de resultados, ya que hace seis que no gana por el Uruguayo, con cuatro derrotas y dos empates.

El equipo coloniense necesita llevarse algo del Campeón del Siglo si pretende tomar un poco de aire en la tabla del descenso.

Si bien aún no está en puestos de descenso, la seguidilla sin sumar de a tres lo transforman en un adversario en la mira para River Plate, Miramar Misiones y Progreso que pelean por quedarse.

Hernán Heras será el árbitro del partido, asistido por Héctor Bergaló y Franco Mieres. El cuarto juez será Pablo Silveira. En el VAR estarán Jonathan Fuentes y Nicolás Tarán.