Búsqueda desesperada de dos niños secuestrados en el litoral

La ciudad de Mercedes y gran parte del litoral oeste del país se encuentran en vilo desde este miércoles, cuando un hombre de 28 años raptó a sus dos hijos, de dos y seis años, tras irrumpir en la vivienda de su expareja y llevarse a los menores bajo amenazas.
Desde entonces, la Policía despliega un intenso operativo en tierra y aire, con equipos recorriendo zonas rurales y urbanas, y aeronaves sobrevolando puntos estratégicos en Soriano y Río Negro. Uno de los lugares donde se centra la búsqueda es la zona del arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58,400 de la ruta 20, a poco más de una hora de Mercedes, lugar donde comenzó la dramática historia.
El hombre, que circula en un automóvil BYD rojo con matrícula KPA1970, es intensamente buscado por las autoridades. El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la ciudadanía, tanto para aportar información que ayude a dar con el paradero de los niños como para ubicar al responsable de su desaparición.
Un caso con antecedentes preocupantes
De acuerdo con lo confirmado por el jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, el individuo tenía una medida cautelar de restricción de acercamiento hacia su expareja. Sin embargo, no contaba con tobillera electrónica, lo que habría permitido que consumara el rapto sin que existiera un mecanismo de control inmediato.
El hombre ya posee antecedentes penales por receptación, lo que agrava la preocupación de las autoridades y de la familia por la seguridad de los pequeños.
Angustia y operativo en marcha
En Mercedes, la noticia sacudió a la comunidad y multiplicó la angustia de los vecinos, que siguen con atención cada novedad que surge de la búsqueda. En redes sociales circulan fotografías del vehículo en el que se presume que se desplaza el hombre, en un intento de sumar ojos en cada ruta y camino del litoral.
La Policía, mientras tanto, insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para encontrar a los niños y poner fin a la incertidumbre.
La operación continúa minuto a minuto y mantiene en alerta a los departamentos de Soriano y Río Negro, en lo que ya es uno de los casos más delicados del año en materia de seguridad y violencia familiar.
La Justicia autorizó este jueves al Ministerio del Interior a difundir las imágenes de los niños que fueron llevados a la fuerza por sus padre y cuyo paradero actual es desconocido.