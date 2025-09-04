Búsqueda desesperada de dos niños secuestrados en el litoral

Un caso con antecedentes preocupantes

De acuerdo con lo confirmado por el jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, el individuo tenía una medida cautelar de restricción de acercamiento hacia su expareja. Sin embargo, no contaba con tobillera electrónica, lo que habría permitido que consumara el rapto sin que existiera un mecanismo de control inmediato.

El hombre ya posee antecedentes penales por receptación, lo que agrava la preocupación de las autoridades y de la familia por la seguridad de los pequeños.

Angustia y operativo en marcha

En Mercedes, la noticia sacudió a la comunidad y multiplicó la angustia de los vecinos, que siguen con atención cada novedad que surge de la búsqueda. En redes sociales circulan fotografías del vehículo en el que se presume que se desplaza el hombre, en un intento de sumar ojos en cada ruta y camino del litoral.

La Policía, mientras tanto, insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para encontrar a los niños y poner fin a la incertidumbre.

La operación continúa minuto a minuto y mantiene en alerta a los departamentos de Soriano y Río Negro, en lo que ya es uno de los casos más delicados del año en materia de seguridad y violencia familiar.

La Justicia autorizó este jueves al Ministerio del Interior a difundir las imágenes de los niños que fueron llevados a la fuerza por sus padre y cuyo paradero actual es desconocido.