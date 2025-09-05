Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Policía | Andrés Morosini | Secuestro

El peor desenlace

Policía halló los cuerpos del hombre y sus dos hijos, a quienes había secuestrado

Andrés Morosini y sus dos hijos eran buscados por la Policía desde el miércoles, cuando este se los llevó por la fuerza. Fueron hallados en un auto sumergido en el arroyo Don Esteban.

Hallan los cuerpos del hombre y sus dos hijos en Río Negro.

El operativo de búsqueda estuvo a cargo del Comando de la Policía Nacional, liderado por el subdirector nacional Alfredo Clavijo y el subdirector ejecutivo Robert Taroco, quienes se trasladaron a Río Negro. El auto, un BYD F0 de color rojo, fue localizado en el kilómetro 58 de la ruta 20.

Secuestro

Morosini, de 28 años, había retirado a los niños —de 2 y 6 años— de la vivienda de su expareja en la ciudad de Mercedes el pasado miércoles, sin consentimiento de la madre. Desde entonces se mantenía un operativo de búsqueda en varios puntos de la región.

La madre de los niños, que había realizado un pedido de ayuda mediante redes sociales, aseguró haber recibido amenazas de parte de su expareja, quien le advirtió que “jamás volvería a ver” a los niños.

Morosini tenía antecedentes penales y una órden de restricción vigente.

