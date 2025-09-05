La Policía y buzos de la Armada hallaron este viernes por la mañana los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos, quienes eran buscados intensamente desde el miércoles. Estaban dentro de un vehículo sumergido en el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro.
El peor desenlace
Policía halló los cuerpos del hombre y sus dos hijos, a quienes había secuestrado
Andrés Morosini y sus dos hijos eran buscados por la Policía desde el miércoles, cuando este se los llevó por la fuerza. Fueron hallados en un auto sumergido en el arroyo Don Esteban.