Gobierno anunció mesa de trabajo para revisar la respuesta a la violencia de género

La activista apostó a realizar los cambios necesarios para dar una respuesta efectiva que logre proteger a niños, niñas y a las madres denunciantes. Entre los cambios, se refirió a la revisión de la cantidad de servicios especializados, tiempos de respuesta, equipos de evaluación de riesgo, juzgados especializados en género y el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial. "Hay a todo nivel que revisar su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección, contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista", afirmó.

En cuanto a las falencias, Teresa Herrera se refirió a "inadecuadas evaluaciones de riesgo". "Si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo no estaríamos en la situación que estamos ahora y eso es en forma permanente, por eso, hay que revisar todos los protocolos", agregó. Además de falta de recursos, apuntó a falta de capacitación y de tener el personal adecuado.

Por último, Herrera planteó la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.