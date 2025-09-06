La IM avanza en el último tramo de la obra de avenida Mendoza

En el marco del plan "Montevideo Se Adelanta", la Intendencia de Montevideo anuncia el inicio de la segunda fase de obras en la avenida Don Pedro de Mendoza. Los trabajos, que comenzaron el viernes 5 de setiembre, se centrarán en la reconstrucción del tramo comprendido entre la avenida Carlos A. López y la avenida de las Instrucciones. Se estima que las obras se extenderán por dos meses y se ejecutarán con fondos propios.