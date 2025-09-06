La IM avanza en el último tramo de la obra de avenida Mendoza

En el marco del plan "Montevideo Se Adelanta", la Intendencia de Montevideo anuncia el inicio de la segunda fase de obras en la avenida Don Pedro de Mendoza. Los trabajos, que comenzaron el viernes 5 de setiembre, se centrarán en la reconstrucción del tramo comprendido entre la avenida Carlos A. López y la avenida de las Instrucciones. Se estima que las obras se extenderán por dos meses y se ejecutarán con fondos propios.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Detalles de la obra y desvíos de tránsito
La obra incluye la demolición del pavimento actual, la instalación de nuevos desagües y bocas de tormenta, la reconstrucción del pavimento y la construcción de veredas y accesos vehiculares.
Debido a los trabajos, se implementarán desvíos para el tránsito vehicular y el transporte público:
-
Tránsito particular: Se deberá desviar a través de las calles Carlos A. López y Av. de las Instrucciones. La calle Carlos A. López quedará flechada en sentido este-oeste, desde Mendoza hacia Instrucciones.
Transporte público: Las líneas de ómnibus (71, 330, 456, 175 y 149) tendrán desvíos específicos. Se suspenderán algunas paradas y se habilitarán paradas provisorias en las calles de desvío. Para más detalles, se puede consultar el sitio web de la Intendencia.
Mejoras en la circulación: Para facilitar el flujo vehicular, se agregará una fase de giro en el semáforo de Mendoza e Instrucciones, permitiendo girar a la izquierda a quienes se dirijan hacia afuera por Instrucciones.
Resultados de la primera fase de la obra
Esta segunda etapa complementa la repavimentación realizada entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 en el tramo entre Av. de las Instrucciones y Camino Teniente Rinaldi. La fase anterior mejoró significativamente la conectividad en barrios como Manga, Casavalle y Piedras Blancas.
Los trabajos ya finalizados incluyeron:
-
Repavimentación con hormigón de alta calidad.
Ampliación de veredas y construcción de rampas de accesibilidad.
Instalación de nuevos cruces semafóricos en los cruces con Capitán Tula y Domingo Arena, ambos con fases de giro seguras.
Mejora del drenaje pluvial para prevenir inundaciones.
Se estima que la avenida Don Pedro de Mendoza es utilizada diariamente por más de 16,600 vehículos, por lo que estas mejoras garantizan un tránsito más fluido y seguro para conductores y peatones.