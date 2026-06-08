"Vestidos de vikingos": la espectacular foto de la selección de Noruega para el Mundial

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Vikingos: temibles para el mundial

El fotógrafo escocés David Yarrow, es uno de los más reconocidos en el mundo del deporte, quien fue contactado por la Federación Noruega de Fútbol (NFF) seis meses antes de la sesión, por recomendación del delantero Erling Haaland y del golfista Viktor Hovland. “Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos”, reveló Yarrow en una entrevista con The New York Times. “Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata”. ¿El detalle? Yarrow es el fotógrafo que sacó una icónica postal de Diego Armando Maradona tras ganar el Mundial de 1986 con el Azteca de fondo.

La sesión tuvo lugar un sábado en una playa privada de Oslo. Para darle autenticidad a la escena, se construyó un muelle de madera de época que conducía a una de las embarcaciones, y se contrató un equipo de peluquería y maquillaje con una consigna clara. “Les dije que debían verse temibles y tener soberanía. Había un par de chicos que lucían demasiado angelicales para ser guerreros, pero lo manejamos bien”, contó el fotógrafo al medio estadounidense. Yarrow utilizó referencias visuales de la serie de televisión Vikings para guiar la ambientación.

Embed - ¡La Selección de Noruega se convierte en Vikingos previo a la Justa Mundialista!