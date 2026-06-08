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Deportes Erling Haaland | Mundial |

Después de 28 años ausentes

"Vestidos de vikingos": la espectacular foto de la selección de Noruega para el Mundial

La selección de fútbol de Noruega se presentó al mundo con una producción fotográfica que convirtió a sus jugadores en guerreros vikingos.

Vikingos. Erling Haaland al frente de la selección de Noruega.

"Vikingos". Erling Haaland al frente de la selección de Noruega.
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En el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, Noruega, que no juega un Mundial desde Francia 1998 y no participa en una fase final de un gran torneo de selecciones desde la Eurocopa 2000, debutará el 17 de junio contra Irak (00.00 horas).

Son muchas la selecciones de las 48 participantes en el Mundial que empezará el 11 de junio que ya están en Estados Unidos, Canadá o México o a punto de viajar y entre las fotos oficiales de las expediciones, destaca la que se ha hecho la selección de Noruega, que no ha desaprovechado la ocasión de hacer honor a sus orígenes, con todos sus jugadores vestidos de vikingos.

Erling Haaland: "Sangre vikinga"

Con Haaland al frente, la plantilla de la selección se ha fotografiado al completo a orillas de un fiordo en una playa cercana a Oslo, con varias embarcaciones al estilo de la época. Tal como explica el fotógrafo David Yarrow, que destacó que a los jugadores les encantó el concepto propuesto. "Me gustaría agradecer al entrenador noruego Stale Solbakken por considerar la idea en primer lugar y al capitán del equipo Martin Odegaard por acomodar este proyecto después de una agenda tan apretada con su club", añadió Yarrow. También Haaland presumió de foto en sus redes sociales, con el mensaje "Sangre vikinga".

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Vikingos: temibles para el mundial

El fotógrafo escocés David Yarrow, es uno de los más reconocidos en el mundo del deporte, quien fue contactado por la Federación Noruega de Fútbol (NFF) seis meses antes de la sesión, por recomendación del delantero Erling Haaland y del golfista Viktor Hovland. “Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos”, reveló Yarrow en una entrevista con The New York Times. “Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata”. ¿El detalle? Yarrow es el fotógrafo que sacó una icónica postal de Diego Armando Maradona tras ganar el Mundial de 1986 con el Azteca de fondo.

La sesión tuvo lugar un sábado en una playa privada de Oslo. Para darle autenticidad a la escena, se construyó un muelle de madera de época que conducía a una de las embarcaciones, y se contrató un equipo de peluquería y maquillaje con una consigna clara. “Les dije que debían verse temibles y tener soberanía. Había un par de chicos que lucían demasiado angelicales para ser guerreros, pero lo manejamos bien”, contó el fotógrafo al medio estadounidense. Yarrow utilizó referencias visuales de la serie de televisión Vikings para guiar la ambientación.

Embed - ¡La Selección de Noruega se convierte en Vikingos previo a la Justa Mundialista!

Noruega

"Norway is coming", titularon en redes: la selección de Noruega posó como vikingos en la previa del Mundial 2026 (Crédito: @Herrelandslaget / @davidyarrow)

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